NBA明星賽採3隊循環新制 明年洛杉磯舉行

（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA今天宣布，明年2月舉行的第75屆NBA明星賽將採用3隊循環賽新制，由兩支美國隊對抗1支由國際球員組成的世界隊。

這場比賽將於明年2月15日在洛杉磯快艇位在加州印格塢（Inglewood）的Intuit Dome球場舉行，賽事共計4場，每場12分鐘。

循環賽首戰由兩隊出賽，勝隊將對上第3隊，隨後第3隊再戰首戰落敗的一方。根據戰績或得失分差，前兩名隊伍將晉級冠軍賽。

每隊至少有8名球員。明星賽總共仍將選出24名球員，也就是東、西區聯盟各選12人，唯一改變是選人不再分前場或後場位置。

東西區聯盟將各自選出5名球員作為明星賽「先發」，投票比重為球迷50%，球員25%，媒體25%。另外各聯盟還會有7位替補，由各隊教練選出。這24名球員將分配到3支隊伍進行輪戰。

至於美國球員如何分配到兩支隊伍，細節將於之後另行公布。

若最終票選結果未能產生16名美國球員和8名國際球員，NBA總裁席佛（Adam Silver）將指定額外球員遞補，以確保每組人數達標，實際上也可能出現某隊超過8位球員的情況。

去年的NBA明星賽含多位國際好手，包括奧克拉荷馬市雷霆的加拿大球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、聖安東尼奧馬刺的法國中鋒「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）、丹佛金塊塞爾維亞籍中鋒約基奇（Nikola Jokic）、密爾瓦基公鹿希臘球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、印第安納溜馬喀麥隆前鋒西雅坎（Pascal Siakam）以及休士頓火箭土耳其中鋒森貢（Alperen Sengun）。