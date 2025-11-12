最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
NBA明星賽採3隊循環新制 明年洛杉磯舉行
（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA今天宣布，明年2月舉行的第75屆NBA明星賽將採用3隊循環賽新制，由兩支美國隊對抗1支由國際球員組成的世界隊。
這場比賽將於明年2月15日在洛杉磯快艇位在加州印格塢（Inglewood）的Intuit Dome球場舉行，賽事共計4場，每場12分鐘。
循環賽首戰由兩隊出賽，勝隊將對上第3隊，隨後第3隊再戰首戰落敗的一方。根據戰績或得失分差，前兩名隊伍將晉級冠軍賽。
每隊至少有8名球員。明星賽總共仍將選出24名球員，也就是東、西區聯盟各選12人，唯一改變是選人不再分前場或後場位置。
東西區聯盟將各自選出5名球員作為明星賽「先發」，投票比重為球迷50%，球員25%，媒體25%。另外各聯盟還會有7位替補，由各隊教練選出。這24名球員將分配到3支隊伍進行輪戰。
至於美國球員如何分配到兩支隊伍，細節將於之後另行公布。
若最終票選結果未能產生16名美國球員和8名國際球員，NBA總裁席佛（Adam Silver）將指定額外球員遞補，以確保每組人數達標，實際上也可能出現某隊超過8位球員的情況。
去年的NBA明星賽含多位國際好手，包括奧克拉荷馬市雷霆的加拿大球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、聖安東尼奧馬刺的法國中鋒「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）、丹佛金塊塞爾維亞籍中鋒約基奇（Nikola Jokic）、密爾瓦基公鹿希臘球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、印第安納溜馬喀麥隆前鋒西雅坎（Pascal Siakam）以及休士頓火箭土耳其中鋒森貢（Alperen Sengun）。
益兆集團及俊和發展合作的長沙灣青山道項目命名為幸薈，剛剛上載售樓說明書，項目提供95個單位，面積由135至309平方呎，當中全盤有77伙，即達80%單位，面積小於280平方呎。不過由於幸薈屬於舊契項目，因此不受政府「限呎令」所限。閱讀更多：宏安北角101 KINGS ROAD加推26伙 現樓示位首度亮相 入場價1,173.9萬新界海景三房鬥平｜麗都花園4球有找 翠濤居呎價8字頭項目主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色戶型；發展商將於短期內公布最新部署及開放示範單位。全盤面積最細單位為2樓C室，實用面積最細只有135平方呎、外連39平方呎平台；戶外空間實質於「三合一露台」的戶外空間，合共約38平方呎相若，不過按照樓書平面圖所示，2樓C室平台則不設冷氣機平台，空間理應比「三合一露台」寬闊得多。而2樓特色單位設特高樓底，最高達約3.5米，可以充份運用樓底優勢，家具向高空發展。至於標準單位，面積最細為177平方呎；參考3樓C室、開放式間隔，外連「三合一露台」；露台面積為22平方呎、相連的工作平台面積則為16平方呎。最後與大家重溫龍床盤的由來。「龍床盤」一詞源於20128Hse.com ・ 23 小時前