NBA活塞38分差大勝尼克 穩居東區聯盟龍頭

（法新社底特律6日電） 美國職籃NBA底特律活塞今天在主場迎戰紐約尼克，陣中有5位球員得分達到雙位數，終場以118比80大勝，並中止尼克隊近期的8連勝紀錄。

活塞替補球員詹金斯（Daniss Jenkins）奪下全隊最高的18分，隊友哈里斯（Tobias Harris）和史都華（Isaiah Stewart）各拿15分，幫助球隊穩居東區聯盟龍頭。

尼克後衛布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻全場最高的19分，隊友布朗森（Jalen Brunson）則是整場20投4中，僅得到12分，且全隊投籃命中率為偏低的35.4%，讓球隊8連勝紀錄戛然而止。

活塞贏球後，本季例行賽戰績來到38勝13敗，持續位居東區聯盟龍頭；尼克輸球後，戰績來到33勝19敗，暫居東區聯盟第3名。