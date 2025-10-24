NBA涉賭醜聞︱黑手黨德州撲克老千局 球星作招徠誘騙富豪 X 光啤牌桌、特製隱形眼鏡犯案︱Yahoo

該犯罪集團設置非法「德州撲克」賭局，以明星身份作招徠。

【Yahoo新聞報道】美國聯邦調查局（FBI）近日揭露一宗跨州非法賭博案，涉及多名 NBA 球星及意大利裔黑手黨成員，檢方形容案件「宛如荷里活電影」。當局指涉案集團利用先進科技，包括 X 光啤牌桌、隱藏鏡頭、能讀取暗牌的晶片盤及特製隱形眼鏡，詐騙賭客共達 700 萬美元（約 5,460 萬元）。

綜合外媒報道，案件中共有 31 人在 11 個州被捕，涉案的黑幫包括著名的「La Cosa Nostra」美籍西西里黑手黨及旗下 Gambino、Bonnano、Luchesse 及 Genovese 家族。當局指，自 2019 年起，該犯罪集團在紐約、邁阿密及拉斯維加斯等地設置非法「德州撲克」賭局，以明星身份作招徠，誘騙富豪及名人入局。

被安排與前 NBA 球員對戰

檢方指，被稱為「魚」的受害人被安排與前 NBA 球員對戰，而這些球員被稱為「面牌」（Face Cards），實際上全為騙局同夥。涉案者利用特製洗牌機及能透視底牌的 X 光桌控制賭局，牌桌及燈具中亦設有隱蔽鏡頭。賭局資料會即時傳送至外地同黨，由對方再指示桌上共犯如何出牌或發出暗號，以確保「魚」必輸無疑。

FBI 指出，涉案人士利用加密貨幣、現金兌換及空殼公司洗黑錢，部分收益流入黑手黨，用以支持犯罪網絡。FBI 助理局長 Christopher Raia 表示，「這宗詐騙案橫跨全國，利用名氣與貪念，為意大利黑幫籌集資金，造成嚴重破壞」。

拓荒者主教練 Chauncey Billups 被控參與詐騙，已被球隊停職。(Photo by Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images)

拓荒者、邁阿密熱火涉案 黑手黨轉營

拓荒者主教練 Chauncey Billups 被控參與詐騙，已被球隊停職，NBA 表示高度重視事件，強調「比賽公正是首要任務」。另外，邁阿密熱火球員 Terry Rozier 亦因相關案件被捕，他的律師否認指控，稱 Rozier「不是賭徒，並準備抗辯」。

前聯邦檢察官 Ed McDonald 指，案件反映黑手黨的運作已隨時代演變，「他們仍然存在，只是轉向風險較低、回報更高的非法行業，例如證券詐騙、網上賭博及電話騙案」。他形容「黑手黨已不再如昔日，但仍具影響力」。