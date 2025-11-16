NBA湖人擊敗公鹿 唐西奇單場41分9籃板
（法新社洛杉磯15日電） 洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）今天單場41分9籃板，帶領全隊以119比95擊敗密爾瓦基公鹿。
湖人芮維斯（Austin Reaves）全場貢獻25分8助攻，艾頓（DeAndre Ayton）也有20分10籃板。湖人結束5戰客場之旅後返回主場，期待超級巨星詹姆斯（LeBron James）演出本季首秀。
公鹿明星前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）全場32分、10籃板、5次助攻與1次阻攻，但公鹿上半場41投僅10中，未能扭轉敗戰頹勢。
湖人一度領先31分，投進13記三分球，籃板也以47比39領先對手。
公鹿下半場三分球15投11中，但即便他們投籃有所提升，湖人也能回應公鹿每一次反攻。
唐西奇坦言，客場征戰一週後很想回家。「我們打了太多比賽」，「但每個人都發揮得非常出色，我們展現出驚人能量。」
「我告訴大家，我們必須互相支持，因為我知道每個人都很累，但我們來這裡就是為了贏球。」
詹姆斯因坐骨神經痛缺席比賽，沒有隨湖人前往客場，而是與G聯盟隊伍共同訓練，為他史無前例的第23個NBA賽季作準備。
這名NBA歷史得分王最早可能於18日在湖人主場迎戰猶他爵士。
