NBA湖人詹姆斯因坐骨神經痛 將缺席對勇士開幕戰

（法新社洛杉磯9日電） 多家美國媒體今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）因右側坐骨神經痛，將缺席湖人本季NBA開幕戰。球團表示，詹姆斯將休養3到4週。

湖人在練球後公布詹姆斯的診斷結果，40歲的詹姆斯再次沒有全程參與訓練。他也缺席湖人前兩場季前熱身賽。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，他是因為臀肌神經受刺激而缺席。

所謂的坐骨神經痛，是指從下背部延伸到腿部的坐骨神經路徑出現疼痛或麻木症狀。

廣告 廣告

湖人表示，詹姆斯將在約3到4週後接受重新評估，屆時將公布最新資訊。

瑞迪克今天表示，詹姆斯與後衛唐西奇（Luka Doncic）訓練時僅進行「調整過、以個人為主」的項目。

湖人本季將在10月21日的開幕戰對上金州勇士。