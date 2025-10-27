尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
NBA溫班亞馬率隊 馬刺開季三連勝
（法新社華盛頓26日電） 美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺向老教練帕波維奇（Gregg Popovich）致敬的這一天，法國球星「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）大殺四方，率隊取得開季3連勝。
這位身高222公分的中鋒攻下31分，另抓下14個籃板、有6次阻攻、4次助攻與3次抄截，帶領馬刺118比107擊敗布魯克林籃網。
溫班亞馬在今天這場主場開幕戰後對球迷說：「我真的很想念這種能量，我知道你們一定會來支持我們，所以我們也必須為你們全力以赴。」
溫班亞馬在本賽季頭3場比賽累積100分和18次阻攻，這是NBA歷史上從未有球員達成過的成就。
馬刺教頭強生（Mitch Johnson）盛讚溫班亞馬：「他表現得非常出色。」
馬刺這場贏球後，開季已經三連勝，戰績3勝0敗；籃網雖有湯瑪斯（Cam Thomas）40分，仍苦吞三連敗。
比賽最後2分47秒時，布魯克林的曼恩（Terance Mann）跳投命中，將比分追至107比108只落後1分，但馬刺隨後打出10比0攻勢結束比賽，溫班亞馬在這段時間貢獻了兩次罰球與一次灌籃。
馬刺沒有舉行任何儀式或大張旗鼓，只是在主場球館的退役球衣區懸掛一面新旗幟，上面寫著：Pop 1,390，下方有球隊標誌及「名人堂」字樣。
溫班亞馬說：「這大概就是波波想要的方式吧。那面旗幟的確應該掛在那裡。」
這面旗幟紀念帕波維奇生涯1390場NBA執教勝利紀錄，以及他在2023年入選籃球名人堂的榮耀。旗幟上方有5顆星，象徵帕波維奇執教期間帶領馬刺奪得的5座NBA總冠軍。
現年76歲的帕波維奇去年11月中風，2024-25賽季開打5場後卸任總教練職務，強生接任代理總教練，之後正式接掌兵符。
帕波維奇3度獲選NBA年度最佳教練，曾帶領美國隊奪得東京奧運金牌。他執教馬刺29個賽季，如今轉任球隊籃球營運總裁。這是1996年以來，馬刺首次沒有帕波維奇擔任總教練的完整賽季。
