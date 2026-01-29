NBA火箭中鋒亞當斯左腳踝動手術 本季報銷

（法新社洛杉磯28日電） 美國職籃NBA休士頓火箭今天表示，中鋒亞當斯（Steven Adams）因左腳踝接受手術，將缺席本季剩餘的所有賽事。

32歲的紐西蘭籍球員亞當斯是在1月18日火箭對陣紐奧良鵜鶘的比賽中受傷，他當時在籃下起跳防守鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson），落地時不慎重壓左腳踝。

火箭在聲明中表示：「亞當斯預料可完全康復，但將缺席2025-26賽季所有剩餘賽事。」

亞當斯在此前3個賽季飽受膝傷所苦，本季復出後表現回溫。

廣告 廣告

他本季出賽32場，場均貢獻5.8分、8.6籃板，展現籃板端宰制力，成了火箭以場均49個籃板稱霸全聯盟的大功臣。

亞當斯缺陣後，老將卡佩拉（Clint Capela）將扛起替補中鋒的重擔。

火箭明星後衛范佛利特（Fred VanVleet）去年9月接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術而提前報銷後，球隊如今又折損一員大將。

火箭目前戰績為28勝16敗，排名西區第4，僅落後排名第2的聖安東尼奧馬刺2場勝差。（編譯：劉文瑜）