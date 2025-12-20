NBA灰狼急拉尾盤逆轉勝 雷霆吞本季第3敗

（法新社洛杉磯19日電） 美國職籃NBA西區龍頭奧克拉荷馬雷霆今天在最後一分鐘遭到明尼蘇達灰狼逆轉，終場107比112吞下本季第3敗。

現任NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍35分，仍未能阻止灰狼逆轉勝，這也是NBA衛冕軍雷霆近3場的第2敗。

灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）攻下26分、12籃板、3助攻與2阻攻，表現最為搶眼。

雷霆在比賽剩下40秒時仍領先，不過愛德華茲一記後撤步三分跳投命中，助灰狼奠定勝基。

雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）說：「這是一場勢均力敵的比賽，雙方都有機會。我們本季打過不少這種比賽，大多都能贏下來。」

他賽後告訴媒體：「我們原本在最後階段領先，但他們比我們多完成幾次關鍵進攻。」

雷霆戰績來到25勝3敗，他們數天前剛在拉斯維加斯NBA盃準決賽遭到聖安東尼奧馬刺淘汰。