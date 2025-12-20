lululemon年末大減價低至3折
NBA灰狼急拉尾盤逆轉勝 雷霆吞本季第3敗
（法新社洛杉磯19日電） 美國職籃NBA西區龍頭奧克拉荷馬雷霆今天在最後一分鐘遭到明尼蘇達灰狼逆轉，終場107比112吞下本季第3敗。
現任NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍35分，仍未能阻止灰狼逆轉勝，這也是NBA衛冕軍雷霆近3場的第2敗。
灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）攻下26分、12籃板、3助攻與2阻攻，表現最為搶眼。
雷霆在比賽剩下40秒時仍領先，不過愛德華茲一記後撤步三分跳投命中，助灰狼奠定勝基。
雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）說：「這是一場勢均力敵的比賽，雙方都有機會。我們本季打過不少這種比賽，大多都能贏下來。」
他賽後告訴媒體：「我們原本在最後階段領先，但他們比我們多完成幾次關鍵進攻。」
雷霆戰績來到25勝3敗，他們數天前剛在拉斯維加斯NBA盃準決賽遭到聖安東尼奧馬刺淘汰。
其他人也在看
NBA | 加納特木狼講和 有望榮休球衣
根據ESPN報道，加納特與母會木狼的多年恩怨終於畫上句號，將以一個新角色重返球隊，而他在木狼的 21 號球衣退役鋪平道路。Yahoo 體育 ・ 1 天前
當錫45分大三元 占士：Luka Magic冇得頂！
【Now Sports】盧卡當錫周四成為繼魔術手莊遜後，首位貢獻40分以上大三元的洛杉湖人球員。湖人周四以141:135擊敗猶他爵士的比賽，盧卡當錫（Luka Doncic）帶來45分、14助攻和11籃板的大三元數據。在湖人隊史達到45分大三元的球員，只有已故名將庇拿，如果計算40分以上，對上就要數到1981年的魔術手莊遜。此外，這是當錫職業生涯第10次取得40分的三雙，與夏登、「大O」奧斯卡羅拔臣及韋斯布祿看齊。賽後，隊友勒邦占士先向他送上掌聲：「這就是Luka，Luka的魔法，一點都不意外，他就是那麼強，太離譜。」不過，當錫似乎更在意的，不是他的得分，而是他今場只有1次失誤：「這份數據最棒的數字，是我只有1次失誤。全隊只有7次失誤，這對我們來說真的不容易，而且我們贏了才是重點。」湖人今場缺少利夫斯和迪安帝艾頓，防守繼續多漏洞，仍然正如占士所說，可以靠當錫的「魔法」將勝利帶走，教練雷迪克則謂：「有時，我們的防守確實執行得完全不到位，但......當錫的表現足以帶我們勝出，他和勒邦合計送出28次助攻，卻只有3個失誤。」now.com 體育 ・ 22 小時前
NBA ｜尤基治創歷史 成為歷來中鋒助攻王
丹佛金塊主場鬥奧蘭多魔術，金塊中鋒尤基治取得三雙，更中鋒生涯助攻數超過渣巴，成為中鋒助攻王。Yahoo 體育 ・ 1 天前
咖喱手感冰冷 勇士1分負太陽
【Now Sports】摩西斯慕迪的致命犯規，令金州勇士周四付出代價，遭鳳凰城太陽在主場以99:98絕殺，而且史提芬居里今場14射僅3中，命中率甚低下，球隊只能苦吞3連敗。即使史提芬居里（Stephen Curry）全場手感冰冷，但勇士在占美畢拿穿針引線下，打到第3節早段一度領先太陽多達14分。太陽之後有戴雲保卡跳出，打出一波12:0攻勢後，加上勇士長達4分多鐘進入得分荒，形勢開始扭轉。第4節一開，太陽即發動一波9:0攻勢，將優勢帶開，但勇士之後又追了上來，在最後20秒仍戰成98平手；去到壓哨前，摩西斯慕迪搶籃板時對佐敦古迪雲犯規，結果送對方上罰球線，雖然第1個不中，但第2球成功命中，而太陽最終也以1分之差險勝。勇士以畢拿攻入31分最高，但咖喱全場14射僅3中得15分；太陽方面，戴雲保卡與迪倫布祿斯分別取得25和24分，聯手結束了球隊2連敗，而貢獻16分的「小惡霸」格拉斯比，在最後一節因膝蓋弄傷，提前離場。同日，洛杉磯湖人則靠盧卡當錫貢獻45分、14助攻和11籃板的大三元數據，作客以141:135力挫猶他爵士，但教練雷迪克賽前要求球員要做好防守，似乎就未有奏效，球隊在上半場已失掉78分now.com 體育 ・ 1 天前
領先25分遭塘鵝反勝 KD怪火箭大意
【Now Sports】聯盟墊底的新奧爾良塘鵝周四打出今季代表作，在一度落後25分的劣勢下加時反勝侯斯頓火箭，令對方主將杜蘭特賽後慨歎他們太大意了。塘鵝這場比賽有薩迪比爾豪取個人本季新高29分，還有特里梅菲也攻入27分，加上18分的靴拔鍾斯帶來生涯新高的8次偷球，令塘鵝克服了在第3節一度落後至25分的劣勢。特別是加時，薩迪比爾搶得進攻籃板，並博得「水行俠」史提芬亞當斯犯規，在剩餘最後兩秒兩罰命中，幫助塘鵝完成了這次大逆轉。杜蘭特（Kevin Durant）今場有32分進帳，仍要見證火箭遭反cup，賽後遺憾地說：「我們缺乏緊逼感，讓對手可任意妄為，也打得不夠團結，皮球轉移得不好。太過鬆懈了，以為勝券在握，讓他們回頭痛擊我們，我們必須在48分鐘的比賽裡，維持同一能量。」火箭整個下半場至加時，讓塘鵝團隊命中率超過6成，而他們同時卻嚴重「熄火」，三分屢射不入，中鋒艾柏朗聖官也同意KD的看法：「我們太軟了，他們打得很強硬。下半場變得更有侵略性，但我們沒有跟上，這就是關鍵。」now.com 體育 ・ 20 小時前
關鍵罰球惹爭議 拓荒者OT滅帝王
【Now Sports】波特蘭拓荒者周四在主場與薩克拉門托帝王激戰至加時，最後靠丹尼亞夫迪雅具爭議的兩個罰球，以134:133險勝，而客軍則錄得4連敗。首節全隊「開火」合取40分的帝王，頭3節與拓荒者之間的比分都非常接近，直至第4節，一度被對方打出一波23:6的攻勢後，落後至18分之多，但在剩餘的5分鐘時間，反高潮地在最後時段，靠迪羅山最後8秒射入的三分，追成115平手，令比賽拖入加時。拓荒者加時再嘗試帶開差距，最多領先過6分，但到了最後時刻，帝王又追了上來，還在最後4秒靠迪羅山轉身跳射命中，反超前133:132，但上天註定要今場攻入33分的迪羅山做悲劇英雄。丹尼亞夫迪雅（Deni Avdija）疑撞開韋斯布祿上籃，但球證竟吹了後者犯規，結果亞夫迪雅兩罰全中，最終贏波的變成拓荒者。丹尼亞夫迪雅是全場最高分球員，豪取35分，而且正選5人全部得分上雙；帝王方面，除了迪羅山，今年選秀會以42順位加入的麥斯雷諾，也取得個人NBA生涯最高的29分以及11籃板，可惜球隊仍然累積4連敗。now.com 體育 ・ 1 天前
東岸大戰 76人反勝紐約人
【Now Sports】周五NBA常規賽上演東岸大戰，由排名第5位的76人作客迎戰剛贏得NBA盃冠軍的「二哥」紐約人。造訪紐約麥迪遜花園廣場的76人，雖有主將祖奧安碧、烏比利缺陣，但憑藉球星泰列斯麥斯（Tyrese Maxey）的火熱表現，個人獨取30分、8助攻，帶領上半場落後的76人於第4節收復失地，最終反勝116:107，重回勝軌，並中斷紐約人的6連勝。now.com 體育 ・ 4 小時前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 1 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 天前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 21 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 1 天前
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少四死多傷｜Yahoo
台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成多人受傷，疑犯其後從約 6 樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。連同疑犯，本案已有 4 人死亡。Yahoo新聞 ・ 19 小時前