NBA獨行俠戴維斯左手韌帶傷 若動刀恐本季報銷

（法新社洛杉磯9日電） ESPN今天報導，美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）左手韌帶受傷，正由醫師評估是否需要手術，若需手術恐得缺陣數月。

戴維斯是在獨行俠昨天作客猶他爵士的比賽中受傷。報導指今天的醫學影像有助判明傷勢嚴重程度。

據ESPN報導，若10度入選全明星賽的「一眉哥」選擇不動刀，預計至少需要6週時間復原；若接受手術，復原期可能長達數月。

32歲的戴維斯也被視為近期聯盟交易截止日期前的重點交易目標，聯盟交易截止日為2月5日。

戴維斯是在去年球季透過一筆大交易來到達拉斯，當時獨行俠把當家球星唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人。

戴維斯屢受傷勢困擾，加盟達拉斯後只出賽過29場例行賽及2場附加賽，當時他仍在腹部受傷的復原階段。

之後他因為內收肌拉傷缺席6週，本季又因小腿拉傷及鼠蹊部傷勢錯過多場比賽。