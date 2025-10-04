中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
NBA球迷日2025｜姜濤由單獨壓軸表演變「拼盤騷」？ 姜糖大嗌回水
NBA將於下個星期六（11日）於澳門舉辦球迷活動，不單邀請了NBA球隊到澳門打表演賽，更請了MIRROR姜濤作嘉賓。最初版本宣傳中，亦列明姜濤一人為壓軸嘉賓。
活動門票價格最貴飛高達四位數字，需$4988一張。但為支持偶像，大量姜糖都有份搶飛，希望到場支持偶像的壓軸表演，門票銷情理想，早已售罄。然而，今日事件卻在社交網引發哄動，原因是大會突然宣布，壓軸嘉賓不只姜濤一人，加入了Edan、Stanley一同表演，由單獨壓軸表演變三份一，引發已購票的姜糖不滿。
主辦官方回應指：「造成各位fans嘅誤會，我們深感抱歉統一回應大家嘅疑問：各位藝人演出為個人演出（獨唱）、藝人排序按照演出順序、一切環節以現場呈現為準」但姜糖們明顯不滿，聲稱要到消委會投訴，亦要求官方回水。據粉絲們貼出的圖片，起初的宣傳確實只有姜濤一人的名字，如今變了三人，難怪大家不滿。
其他人也在看
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場
【on.cc東網專訊】台灣歌手林曉培近日久違現身音樂派對活動，與一眾新世代歌手同場交流，身為樂壇前輩的她獻唱經典歌曲《心動》，感動全場。提到與年輕歌手打成一片，她笑言：「遇到很多很不一樣的藝人朋友，新一代的歌手，所以感覺有挖到寶。」她又透露近期全心投入創作：「在東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
周六運作幼兒青少年及長者等中心 3號風球下仍然開放
【on.cc東網專訊】社會福利署今日(4日)宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間on.cc 東網 ・ 1 天前
美國法官暫緩川普派遣國民兵進駐波特蘭
（法新社洛杉磯4日電） 美國聯邦法官今天暫時擋下總統川普（Donald Trump）政府派遣聯邦軍隊進駐俄勒岡州波特蘭（Portland），阻止總統以鎮壓非法移民為由部屬兵力。川普曾多次稱俄勒岡州波特蘭為「戰爭蹂躪的城市」，充斥暴力犯罪；但在今天的法院裁決中，聯邦地方法官伊莫古特（Karin Immergut）寫道：「總統的判斷與實際情況不符。」法新社 ・ 12 小時前
碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 16 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
中秋節免費搭輕鐡電車
【Now新聞台】中秋節市民可免費乘搭輕鐵和電車。政務司司長陳國基出席在屯門輕鐵車廠舉行的啟動禮。陳國基致辭時稱，特區政府全力推動連接洪水橋和前海的港深西部鐵路，進一步提升粵港澳大灣區基建互聯互通，讓市民出行更便捷。陳國基與「共創明TEEN」學員坐上輕鐵，他期望「政、商、民」合作，為青年搭建發展舞台，為香港長遠發展注入新動力。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
中秋節｜月餅高糖高脂如何食得健康 低糖月餅名不符實？營養師全面拆解
中秋節臨近，月餅自然是節日焦點。傳統雙黃白蓮蓉月餅香濃誘人、奶黃月餅甜滑細膩、冰皮月餅口感清新……但美味背後，是驚人的糖分與熱量。註冊營養師陳可兒便直言，「月餅基本上與『健康』兩個字無緣。」 即使是近年不少品牌都有推出的「低糖月餅」，陳可兒也表示，雖然糖分的確較低，但卡路里卻未必降低，甚至更高，而普遍這些食品會使用的代糖，亦已被世界衞生組織列為「不建議使用」的成分。Yahoo 健康 ・ 1 天前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
陳偉霆暴瘦！直播宣傳《許我耀眼》 女主角趙露思認不出：那是誰啊？
由人氣女星趙露思與陳偉霆（William）主演的內地劇集《許我耀眼》於9月26日在騰訊視頻開播，上線僅5天就擠進騰訊年榜，由於劇集同時登上Netflix熱播榜...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞]台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，...今日新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 1 天前
國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年達4900萬人次(賴姵伶報道)
【Now新聞台】國慶黃金周首四天，截至下午4時，訪港內地旅客累計有近85萬人次。除了購物，不少遊客乘坐觀光巴士遊覽香港。文體旅局局長羅淑佩指，客量及零售市道理想，有信心全年達4900萬人次目標。經過一座又一座的大廈，沿途能欣賞文武廟等香港特色景點——坐這輛開篷巴士在鬧市內穿梭是不少內地旅客在今個十一黃金周遊覽香港的熱門方式之一，內地社交平台更推介坐觀光巴士看日落打卡，不過天公不造美，要看美景就要辛苦些冒雨欣賞，但他們說都值得。深圳旅客郝小姐：「第一次坐香港這巴士，覺得很不錯。下雨但沒有事，就坐在淋著，來都來了，就當體驗，我們都可以。」廣東旅客韋小朋友：「覺得很誇張。(為甚麼這麼誇張？)因為這個斜坡較我家鄉更斜。」不少遊客專程坐巴士上層打卡，落雨就返回有蓋位置或者落下層避雨。國慶黃金周期間，本港不少景點人山人海。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，首3日的訪港內地旅客有67.6萬人次，按年上升6.3%，旅客人數及酒店入住率情況理想，又指酒店已汲取過往經驗，改善於旺季抬高房價情況。文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「酒店入住率好，貴的酒店告訴我已經住滿。零售朋友或餐飲的朋友有些平時很審慎，次次都說『旺now.com 新聞 ・ 1 天前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 8 小時前