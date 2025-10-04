NBA球迷日2025｜姜濤由單獨壓軸表演變「拼盤騷」？ 姜糖大嗌回水

姜濤由單獨壓軸表演變「拼盤騷」？ 姜糖大嗌回水

NBA將於下個星期六（11日）於澳門舉辦球迷活動，不單邀請了NBA球隊到澳門打表演賽，更請了MIRROR姜濤作嘉賓。最初版本宣傳中，亦列明姜濤一人為壓軸嘉賓。

活動門票價格最貴飛高達四位數字，需$4988一張。但為支持偶像，大量姜糖都有份搶飛，希望到場支持偶像的壓軸表演，門票銷情理想，早已售罄。然而，今日事件卻在社交網引發哄動，原因是大會突然宣布，壓軸嘉賓不只姜濤一人，加入了Edan、Stanley一同表演，由單獨壓軸表演變三份一，引發已購票的姜糖不滿。

主辦官方回應指：「造成各位fans嘅誤會，我們深感抱歉統一回應大家嘅疑問：各位藝人演出為個人演出（獨唱）、藝人排序按照演出順序、一切環節以現場呈現為準」但姜糖們明顯不滿，聲稱要到消委會投訴，亦要求官方回水。據粉絲們貼出的圖片，起初的宣傳確實只有姜濤一人的名字，如今變了三人，難怪大家不滿。