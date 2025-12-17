NBA盃尼克擊敗馬刺 終結52年獎盃荒

（法新社拉斯維加斯16日電） 阿努諾比（OG Anunoby）今天砍下28分，幫助紐約尼克以124比113擊敗聖安東尼奧馬刺，終結長達52年的獎盃荒。

阿努諾比投進5記三分球，控球後衛布朗森（Jalen Brunson）得到25分，尼克在拉斯維加斯T-Mobile球館自1973年NBA總決賽奪冠以來，首次捧起全聯盟獎盃。

馬刺在日前爆冷擊敗頭號種子奧克拉荷馬雷霆，信心滿滿地進入決賽。這主要歸功於法國天才球員溫班亞馬（Victor Wembanyama）的出色表現。

然而尼克頑強的全隊實力限制了溫班亞馬的發揮，粉碎了馬刺奪冠的夢想。

尼克將溫班亞馬的得分限制在18分，同時憑藉均衡的進攻火力，在第3節末段落後11分的情況下，於第4節拉開比分。

布朗森表示，「沒有他們，我們贏不了這場比賽」，「 我們一度落後10分，或者更多，但我們最終找到了贏球的方法。」

「這將是我們接下來面對比賽的座右銘：我們總能找到辦法。」