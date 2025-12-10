NBA盃魔術力挫熱火進4強 將與尼克爭奪冠軍戰門票

（法新社華盛頓9日電） 美國職籃NBA盃進入淘汰賽最後階段，東區的魔術力挫熱火進4強，尼克也擊敗暴龍晉級，兩隊將前進拉斯維加斯爭取今年冠軍戰的入場門票。

奧蘭多魔術與邁阿密熱火之戰，魔術在貝恩（Desmond Bane）37分領軍下，克服主將華格納（Franz Wagner）腳踝扭傷無法上場的利空，從第1節落後多達16分的逆勢，在下半場反超並擴大領先，最終以117比108擊敗熱火。

貝恩此役3分球9投6中，貢獻6個籃板和5次助攻；得分後衛薩格斯（Jalen Suggs）也有20分進帳。因腹股溝拉傷缺席10場比賽的班凱羅（Paolo Banchero）復出後，這場比賽拿下18分。

以外卡資格出戰的熱火，此役得分平均，鮑爾（Norman Powell）拿下21分，赫洛（Tyler Herro）得到20分，阿德巴約（Bam Adebayo）與魏金斯（Andrew Wiggins）各得19分。

貝恩在第4節獨得15分，徹底粉碎熱火反撲希望。他在賽後表示，「我們需要這樣的比賽經驗，需要參加這些有意義的比賽」，「我們是一支年輕隊伍，正努力創造佳績」。