NBA與AWS宣布建立全新多年合作夥伴關係 共同推動籃球運動創新的新時代

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 美國職業籃球聯盟（NBA）與AWS今日宣布達成多年合作夥伴關係，共同推動聯盟的下一階段創新。AWS將成為NBA及其附屬聯賽（包括WNBA、NBA G聯賽、非洲籃球聯賽及NBA Take-Two傳媒）的官方雲端服務與雲AI（人工智能）合作夥伴。



在合作框架下，NBA與AWS將推出由AWS支持的「NBA深度賽場」（NBA Inside the Game），這一全新的籃球智能平台將把數十億個數據點轉化為精彩的獨到見解與互動體驗，重新定義全球球迷參與籃球運動的方式。



該平台基於AWS在業內領先的AI基礎設施構建，將推出一系列的功能，通過NBA App、NBA.com及聯盟社交媒體渠道全面提升直播效果和球迷體驗。



NBA執行副總裁兼媒體運營與技術負責人Ken DeGennaro表示：「與AWS的合作讓我們能夠通過創新提升直播觀賽體驗，並在未來數年為球迷提供更深入的籃球運動見解。AWS基於在數據洞察與變革性體驗方面的豐富經驗，必將引起全球NBA球迷的共鳴。」



AWS專業服務與Agentic AI副總裁Francessca Vasquez 表示：「NBA的願景是突破體育邊界，探索無限可能，AWS對此深感振奮。此次合作將充分詮釋雲端與AI技術如何革新籃球運動—它不僅能夠生成前所未有的數據洞察，更能打造沉浸式體驗，讓全球球迷與自己熱愛的賽事緊密相連。我們共同打造的技術不僅將優化直播與數字平台，還將徹底深化球員、教練和球迷對籃球運動的理解。」



AI 賦能的先進數據統計

NBA將借助AWS的AI技術，在比賽期間為球迷提供即時數據與深度賽事分析。這一全新的先進數據平台能夠處理NBA球員即時數據。通過機器學習與AI技術，系統會分析每位球員29項數據節點的移動軌迹，從而動態解讀賽場局勢並生成即時洞察。球迷可通過NBA App、NBA.com及NBA直播賽事（包括Amazon Prime平台轉播的NBA比賽）獲取全新數據，深化對籃球運動的理解。



在整個2025-26賽季期間，NBA與AWS將陸續推出由AI賦能的統計數據，首次捕捉並量化以往未曾評估過的籃球表現維度，首批推出的數據統計包括：





防守數據統計：重塑籃球的基本指標

防守數據統計量化了傳統數據無法衡量的個人防守貢獻。AI演算法可即時檢測每名進攻球員對應的主要防守者。一旦確定主要防守人，便能通過標記每次數據記錄時的防守者來升級傳統技術統計。諸如施壓頻率、協防次數與防守換位等新型指標現在也可被記錄並統計。

投籃難度：投籃的科學

投籃難度突破傳統的命中/投失的統計局限，全面評估每次投籃的諸多環節。投籃難度將通過新的數據指標進行量化，例如「預期起手命中率」。該指標會綜合考量多項因素：包括球員的身體朝向與準備姿態、防守干擾相關的施壓強度與防守距離、以及攻防球員的即時位置等因素。這一創新統計讓球迷得以更加深刻地領略每次起手背後蘊含的技術含量與戰術智慧。

引力：量化無形的影響力

引力則證實了教練與分析師多年來的觀察——某些球員只要出現在場上，即使沒有觸球也能為隊友創造有利條件。這項全新的數據統計通過量化球員吸引防守的程度，包括持球與無球狀態下吸引的防守強度，量化其為隊友創造的空間。這套革命性系統每秒處理60次光學追踪數據，運用定製神經網絡分析防守球員對特定進攻球員的反應機制，並即時整合比賽情境與歷史數據進行綜合研判。

籃球運動洞察的智能升級

由AWS驅動的「NBA深度賽場」（NBA Inside the Game）通過AI分析並理解數千場比賽中的球員移動軌迹，推出首創的「戰術探索」 （Play Finder）技術。該功能利用Amazon Bedrock和Amazon SageMaker等AWS服務，可即時檢索相似戰術案例，為未來基於球員追踪數據的生成式AI應用奠定基礎。通過將戰術結果與高級分析相結合，「戰術探索」技術將幫助球迷和解說員掌握常見進攻戰術，發掘更深層次的戰術內涵。



「戰術探索」技術內置的即時提示系統，能讓解說員即時調用歷史賽例與戰術分析，使每場直播賽事對觀眾而言更具吸引力、科普價值與洞察深度。NBA各球隊將直接調用支撑「戰術探索」技術的機器學習模型，用以優化管理層决策與教練組工作流程。



「戰術探索」技術將在未來進行升級，新版本將使球迷在NBA應用程式中以前所未有的深度探索籃球戰術。



全球球迷互動

NBA App、NBA.com及NBA League Pass將依托AWS服務，為全球球迷提供全年的NBA賽事報道與節目內容。通過與AWS的合作，NBA將加速籃球運動的全球發展，為球迷創造全新的獨特機遇，深入理解場上比賽背後的球隊戰術體系及理念。此外，NBA與AWS將為多平台球迷提供多語言內容及個人化體驗。



NBA與AWS的合作深化了雙方的戰略關係。本賽季標誌著Amazon Prime Video與NBA達成的具有里程碑意義的11年媒體權益協議正式啓動。Amazon Prime Video將在全球範圍內直播67場常規賽比賽，並推出一系列全新互動功能。Amazon Prime Video將成為NBA League Pass的戰略合作夥伴及第三方全球訂閱服務平台，在美國及全球範圍內提供直播和點播賽事服務。Amazon Prime平台NBA首播夜定於美東時間10月24日週五（賽季首週），將呈現兩場焦點對决：波士頓塞爾特人隊（Boston Celtics）客場挑戰紐約人隊（New York Knicks）（美東時間晚7:30），洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers ）主場迎戰明尼蘇達木狼隊隊（Minnesota Timberwolves）（美東時間晚10點），這兩場賽事均為2025年NBA季後賽的重演。

關於Amazon Web Services

自2006年來，Amazon Web Services一直在提供世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務。AWS為客戶提供超過240種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智能、物聯網、流動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，遍及38個地理區域內的120個可用區域（Availability Zones），並已公佈計劃在智利和沙特阿拉伯等建立3個AWS地理區域、10個可用區域。AWS的服務獲得全球超過百萬客戶的信任，包括發展迅速的初創公司、大型企業和政府機構。通過AWS的服務，客戶能夠有效強化自身基礎設施，提高營運上的彈性與應變能力，同時降低成本。欲了解更多有關AWS的資訊，請瀏覽：

https://aws.amazon.com

關於NBA

美國職業籃球協會（NBA）是一個國際體育及媒體集團，旨在通過籃球激勵和聯結世界各地的人們。協會由五個職業體育聯盟組成：美國職業籃球聯賽（NBA）、美國女子職業籃球聯賽（WNBA）、NBA G聯賽、NBA 2K職業電競聯盟以及非洲籃球聯盟（BAL）。NBA賽事通過60種語言在214個國家和地區播出，NBA的授權產品在七大洲200個國家和地區有售。在2024-25賽季開始時，NBA共有125名來自於43個國家和地區的國際球員，這兩個數字均與歷史最高紀錄持平。NBA數字媒體平台包括NBA TV、NBA.com、NBA App以及NBA League Pass。NBA已打造出世界上最大的社交媒體社區之一，聯盟、球隊以及球員在社交媒體平台擁有超過25億點讚和粉絲。作為NBA的全球社會責任平台，NBA關懷行動與全球知名的社區機構合作，關注教育、包容、青少年和家庭發展以及健康領域的重要社會問題。





