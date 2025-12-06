NBA衛冕軍雷霆豪取14連勝 開季22勝1敗全聯盟最佳

（法新社洛杉磯5日電） NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今天再下一城，以132比111擊敗達拉斯獨行俠，強勢拿下14連勝，將本季戰績推進至驚人的22勝1敗。

NBA最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下33分，威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）也各貢獻15分，帶領雷霆開季氣勢如虹，寫下自2015-16賽季金州勇士開季24連勝以來最佳紀錄。

雷霆前3節就領先30分，決勝節乾脆讓主力輪休，終結獨行俠3連勝。

獨行俠替補上場的哈迪（Jaden Hardy）攻下23分全隊最高，但主將戴維斯（Anthony Davis）全場僅得2分，唯一的進球出現在比賽最後、勝負已定的4分鐘內。

傷病纏身的戴維斯在第3節疑似左膝受傷退場，包紮傷處後坐在板凳席上，隨後才重新投入比賽。