NBA被老鷹送至巫師 楊恩發文稱「興奮不已」

（法新社華盛頓9日電） 美國職籃NBA亞特蘭大老鷹後衛球星楊恩（Trae Young）今天在社群媒體貼文表示，得知被交易到華盛頓巫師讓他「興奮不已」。楊恩效力老鷹8個賽季，曾4度入選NBA全明星賽。

楊恩寫道：「我懷著無比興奮心情，昂首邁向人生新篇章，放眼未來。該是時候看看，當支持是真誠、目標明確時，我們能做到什麼。我們出發了。」

楊恩過去7個球季在老鷹平均每場貢獻25.3分、9.8助攻、3.5籃板及1.0次抄截，但本季大部分時間因右膝扭傷及右側股四頭肌挫傷而缺陣。

廣告 廣告

自2018年NBA選秀以第5順位加入老鷹以來，球隊有4個球季無緣季後賽，另有兩季首輪止步。楊恩帶領老鷹最佳表現是在2020-21年，當時他們殺進東區冠軍賽，但最後不敵密爾瓦基公鹿。

楊恩寫道：「過去幾年並不是我期望的樣子。為亞特蘭大帶來總冠軍一直是我的目標。然而，傷勢、挫折還有一些讓人不解的情況，讓我們始終無法展現全部潛力。」

「這座培養我、教會我許多的城市，永遠會是我人生故事中的一章。但與原地踏步的痛苦相比，變動帶來的不確定最終顯得微不足道。改變常常伴隨恐懼，但我視其為另一個機會。」

現年27歲的楊恩，本季在老鷹出賽493場且全部先發，老鷹目前戰績為18勝21敗，排在東區第九。他將加入目前東區倒數第二、戰績10勝26敗的巫師。

27歲的楊恩離開本季戰績18勝21敗、在東區排名第9的老鷹隊，轉戰目前戰績10勝26敗、東區排名倒數第二的巫師。過去他在老鷹出賽的493場比賽全部都是先發。

巫師隊今天證實這筆交易細節，隊上的擋拆搖擺人基斯珀特（Corey Kispert）及後衛麥卡倫（CJ McCollum）將被送往亞特蘭大老鷹。