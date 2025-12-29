宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
NBA霸主雷霆終結2連敗 雷納德55分寫個人新高
（法新社華盛頓28日電） 美國職籃NBA賽事，聯盟戰績最佳的奧克拉荷馬雷霆終於回神，大破費城76人結束2連敗。NBA最有價值球員的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻27分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）拿下29分為全隊之冠，最後比數是129比104。
戰績27勝5敗的雷霆，先前6戰居然輸掉4場，其中還有3場是敗給聖安東尼奧馬刺。雷霆連吞2敗後火力終於恢復，替補魏金斯（Aaron Wiggins）為雷霆貢獻15分。
魏金斯賽後表示，「我們只是好好找回自己的風格和水準」。「我們恢復得很好，訓練也很到位，在比賽方式上也更加自律。」
另一場賽事，日前戰績低迷的洛杉磯快艇最近谷底翻身，全隊在雷納德領軍下擊退東區龍頭底特律活塞。他不但攻下個人新高的55分，同時也助全隊拿下本季首次4連勝。
快艇今天以112比99擊敗活塞，哈登（James Harden）也有28分貢獻，至於活塞方面則是以康寧漢（Cade Cunningham）拿下全隊最高的27分。
雷納德（Kawhi Leonard）受訪表示「太棒了」，「我必須保持專注，保持平和心態，因為我們只有一天休息時間，接下來兩週左右都是比賽。」
「今晚我要好好享受這場勝利，很高興我們贏了。」
目前戰績10勝21負的快艇，今天將連勝紀錄擴大到4場，雷納德也打破他先前在多倫多暴龍創下的單場45分紀錄。他在第3節結束時就已砍下51分，同時全場26投17中，三分球10投5中，罰球17罰16中，戰績排名高居聯盟第二的活塞只能苦吞敗仗。
