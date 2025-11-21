NBA馬克西54分率76人加班勝公鹿 馬刺力退老鷹

（法新社華盛頓20日電） 美國職籃NBA費城76人明星後衛馬克西今天砍下54分，率隊以123比114在延長賽擊敗密爾瓦基公鹿。另外，聖安東尼奧馬刺在比賽過程發揮團隊戰力，力克亞特蘭大老鷹。

76人對陣公鹿這場比賽，馬克西（Tyrese Maxey）上場47分鐘，30投18中，三分球15投6中，罰球14投12中，外帶9次助攻與5個籃板。

公鹿的特納（Myles Turner）在終場前15秒投進三分球，幫助球隊以106比104超前，但馬克西隨後在剩下7秒時兩罰俱中，將比賽帶進延長賽。

廣告 廣告

延長賽中，馬克西再得6分，76人最終掌控戰局拿下勝利。

喬治（Paul George）替76人貢獻21分，公鹿方面以羅林斯（Ryan Rollins）的32分最高。兩隊都有主力球員缺陣，公鹿的球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，76人則少了喀麥隆中鋒恩比德（Joel Embiid）。

另外，在聖安東尼奧，福克斯（De'Aaron Fox）拿下26分、強生（Keldon Johnson）替補上場攻下25分，率領馬刺以135比126擊退來犯的亞特蘭大老鷹。

自從法國長人溫班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿傷勢缺陣後，馬刺靠著團隊戰力挺過並取得11勝4敗，且在這段期間3戰全勝。

福克斯另有9次助攻；強生除了7次助攻外，本場分數也創本季新高，其中有18分來自上半場。

強生說：「我的隊友期待我持續得分。他們對我充滿信心，即使有時我自己會懷疑自己。」

在老鷹方面，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）砍下本季新高38分，賈倫‧強生（Jalen Johnson）進帳26分；老鷹中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與前鋒利沙榭（Zaccharie Risacher）都傷癒歸隊。

老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）因膝蓋扭傷持續缺席。