44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
NBA馬克西54分率76人加班勝公鹿 馬刺力退老鷹
（法新社華盛頓20日電） 美國職籃NBA費城76人明星後衛馬克西今天砍下54分，率隊以123比114在延長賽擊敗密爾瓦基公鹿。另外，聖安東尼奧馬刺在比賽過程發揮團隊戰力，力克亞特蘭大老鷹。
76人對陣公鹿這場比賽，馬克西（Tyrese Maxey）上場47分鐘，30投18中，三分球15投6中，罰球14投12中，外帶9次助攻與5個籃板。
公鹿的特納（Myles Turner）在終場前15秒投進三分球，幫助球隊以106比104超前，但馬克西隨後在剩下7秒時兩罰俱中，將比賽帶進延長賽。
延長賽中，馬克西再得6分，76人最終掌控戰局拿下勝利。
喬治（Paul George）替76人貢獻21分，公鹿方面以羅林斯（Ryan Rollins）的32分最高。兩隊都有主力球員缺陣，公鹿的球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，76人則少了喀麥隆中鋒恩比德（Joel Embiid）。
另外，在聖安東尼奧，福克斯（De'Aaron Fox）拿下26分、強生（Keldon Johnson）替補上場攻下25分，率領馬刺以135比126擊退來犯的亞特蘭大老鷹。
自從法國長人溫班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿傷勢缺陣後，馬刺靠著團隊戰力挺過並取得11勝4敗，且在這段期間3戰全勝。
福克斯另有9次助攻；強生除了7次助攻外，本場分數也創本季新高，其中有18分來自上半場。
強生說：「我的隊友期待我持續得分。他們對我充滿信心，即使有時我自己會懷疑自己。」
在老鷹方面，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）砍下本季新高38分，賈倫‧強生（Jalen Johnson）進帳26分；老鷹中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與前鋒利沙榭（Zaccharie Risacher）都傷癒歸隊。
老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）因膝蓋扭傷持續缺席。
其他人也在看
NBA ｜終極老將 杜蘭特令火箭一飛沖天
37歲的杜蘭特今季轉會火箭，在侯士頓展開一趟「雙時間線」的冒險旅程，走出半年前首輪出局的失望，平衡年輕與經驗，這正適合杜蘭特的性格，他正準備引領火箭一飛沖天。Yahoo 體育 ・ 1 天前
麥斯轟新高54分：比肩張伯倫已心足
【Now Sports】泰列斯麥斯在費城76人加時擊敗密爾沃基公鹿的比賽中，斬獲生涯新高的54分，賽後對於能與隊史傳奇張伯倫看齊，感到無比榮幸。在47分鐘的出場時間，泰列斯麥斯（Tyrese Maxey）30射18中，三分15射6中，罰球14中12，得到生涯新高的54分，同時送出9次助攻並搶下5個籃板。他在常規時間最後7秒，以兩罰命中拯救76人，得以將比賽拖入加時，然後再於加時得到6分，助球隊作客鎖定123:114的勝局。數據顯示，76人隊史得兩人可以單場得50分以上又獻出9次助攻，前一個就是張伯倫。另外，這場比賽的得分也令他躋身隊史得分榜第9位，排在他前面的有張伯倫、艾佛遜及隊友祖奧安碧，以上眾人都至少兩次進佔前8位，特別是張伯倫已有4次，而最高分是安碧去年對聖安東尼奧馬刺貢獻的70分。「我感到無比榮幸，感謝上帝。」麥斯賽後說：「當你可以和張伯倫相提並論時，你根本沒得抱怨甚麼了。我真的不在乎自己體能消耗有多少，和教練（奈斯）說，我只想留在場上和贏波，因為我狀態很好，如果要我打足全場才能贏，那我也會照做。」早前傷癒的保羅佐治，今場也貢獻21分，賽後讚揚麥斯：「他天賦異禀，我覺得你們沒有now.com 體育 ・ 58 分鐘前
卡爾讚史普斯特拿：夢幻隊最佳接班人
【Now Sports】金州勇士周三與邁阿密熱火之戰，是兩位美國夢幻隊前任和現任教練在換帥公佈後首次碰面，而史堤夫卡爾大讚史普斯特拿是最佳接班人。兩人上年奧運在夢幻隊已是教練和助教的關係，直至今年10月，史普斯特拿（Erik Spoelstra）正式取代史堤夫卡爾（Steve Kerr），成為夢幻隊主帥。兩人周三各自帶領勇士與熱火在球場上交鋒，卡爾表示：「他絕對是最好的選擇，也是史上最偉大的教練之一，對於國際籃球的運作也有深刻了解，明白執教一支球隊7周和9個月間的分別，肯定會做得非常出色。」史普斯特拿將會先在2027年帶領美國出戰籃球世界盃，隨後再於28年的洛杉磯奧運出擊，而他也表示會找卡爾商討更多細節，以作好充足準備：「過去兩個夏天，很榮幸加入他的教練團隊，也度過了美好時光。對我的教練生涯是一次不同的體驗，儘管一樣是籃球比賽，過程卻不完全相同，對我來說，我就好像剛入門一樣。」至於周三之戰，熱火則以110:96擊敗包括史提芬居里和占美畢拿等主力不在陣的勇士，卡爾賽後也解釋了輪休：「我們都知道賽程有多密集，所以盡量不去想太多，但現實就是如此，而我覺得我們在應付這些難題上，做得還不錯。」now.com 體育 ・ 1 天前
LeBron James、Stephen Curry 親口證實：2028 洛杉磯奧運無意再戰
NBA 傳奇球星 LeBron James 與 Stephen Curry 已確認，無計劃在 2028 年於洛杉磯舉行的夏季奧運中代表美國隊登場。這項決定是在二人於 2025 年 NBA 總冠軍賽對決後，一同接受 Uninterrupted 訪談時公開，正式為美國男子籃球國家隊掀開世代交替的新一章。HYPEBEAST ・ 1 天前
B Will絕平不計 獨行俠惜負紐約人
【Now Sports】狀元古柏法拉格今季首次缺陣下，達拉斯獨行俠周三在主場與紐約人惡鬥至最後關頭，因白蘭頓威廉斯的壓哨得分被吹進攻犯規，以111:113飲恨給對手。now.com 體育 ・ 1 天前
NBA｜勇士居里畢拿缺陣不敵熱火 雷霆贏帝王續領群雄
金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）、占美畢拿（Jimmy Butler）以及達蒙特格連（Draymond Green）都受傷之下，球隊作客以96:110不敵邁亞密熱火。而上屆冠軍的奧克拉荷馬城雷霆主場113:99贏薩克拉門托帝王後，球隊今季戰績變成15勝1負，繼續成為常規賽戰績最好球隊。 勇士連續am730 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 8 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 8 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 11 小時前
脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物
網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有...styletc ・ 1 小時前
星野源2025年遭NHK封殺！ 娶了新垣結衣還被紅白拋棄？
星野源，埼玉八百屋長大的小孩，1981年生，168cm的AB型宅男，從小被爸媽的爵士咖啡廳熏到，高中就自己組團SAKEROCK亂彈吉他加馬林巴。Japhub日本集合 ・ 3 小時前