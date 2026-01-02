NBA鮑爾砍全場最高36分 熱火擊敗活塞奪4連勝

（法新社紐約1日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火球星鮑爾（Norman Powell）今天飆出全場最高36分，率隊以118比112險勝東區龍頭底特律活塞，奪下4連勝。

休士頓火箭的連勝紀錄也推進至4場，靠著球星杜蘭特（Kevin Durant）的強勢表現，以120比96大勝布魯克林籃網。

鮑爾命中7顆三分球，替補上場的小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）攻下19分，魏金斯（Andrew Wiggins）挹注17分，阿德巴約（Bam Adebayo）貢獻15分與14籃板，將熱火戰績推升至19勝15敗。

活塞吞下近4場比賽的第3敗，戰績滑落至25勝9敗，但仍是NBA戰績第2佳的球隊，僅次於西區龍頭奧克拉荷馬雷霆（29勝5敗）。

康寧漢（Cade Cunningham）為活塞砍下31分、11助攻與8籃板。

火箭方面，杜蘭特攻下22分與本季最高的11助攻，湯普森（Amen Thompson）12投10中挹注23分，帶動球隊攻勢。

森貢（Alperen Sengun）也為火箭攻下20分、6籃板與6助攻，替補上場的湯瑪斯（Cam Thomas）則為籃網砍下全隊最佳的21分。