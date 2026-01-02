調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
NBA鮑爾砍全場最高36分 熱火擊敗活塞奪4連勝
（法新社紐約1日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火球星鮑爾（Norman Powell）今天飆出全場最高36分，率隊以118比112險勝東區龍頭底特律活塞，奪下4連勝。
休士頓火箭的連勝紀錄也推進至4場，靠著球星杜蘭特（Kevin Durant）的強勢表現，以120比96大勝布魯克林籃網。
鮑爾命中7顆三分球，替補上場的小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）攻下19分，魏金斯（Andrew Wiggins）挹注17分，阿德巴約（Bam Adebayo）貢獻15分與14籃板，將熱火戰績推升至19勝15敗。
活塞吞下近4場比賽的第3敗，戰績滑落至25勝9敗，但仍是NBA戰績第2佳的球隊，僅次於西區龍頭奧克拉荷馬雷霆（29勝5敗）。
康寧漢（Cade Cunningham）為活塞砍下31分、11助攻與8籃板。
火箭方面，杜蘭特攻下22分與本季最高的11助攻，湯普森（Amen Thompson）12投10中挹注23分，帶動球隊攻勢。
森貢（Alperen Sengun）也為火箭攻下20分、6籃板與6助攻，替補上場的湯瑪斯（Cam Thomas）則為籃網砍下全隊最佳的21分。
其他人也在看
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
銅鑼灣摩頓台巴士總站驚現「野鴿大軍」 巴士車頂開派對(有片)
香港野鴿問題影響環境衞生，政府早前修訂《野生動物保護條例》，擴展現行禁止餵飼野生動物範圍至白鴿，惟「野鴿大軍」仍然橫行。近日社交平台流傳影片，可見銅鑼灣摩頓台巴士總站被一群「野鴿大軍」攻陷，巴士車頂更成為牠們休憩及「開派對」場所，場面震撼。am730 ・ 56 分鐘前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 54 分鐘前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 18 小時前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 22 小時前
「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓
被封為日本「千年一遇美少女」的國民女星橋本環奈，在2026元旦即財運爆燈！她參加富士電視台復活的益智問答遊戲節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）成大贏家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚
謝安琪喺尋晚嘅叱咤頒獎禮上以《50／50》一曲獲得叱咤十大獎項，並且於台上現場演繹歌曲。謝安琪之後喺後台接受訪問時，自言最近失聲並且早前先至出院Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉
曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
2026中日IP大戰：Labubu退燒 Monchhichi當旺
新一年市場其中一項令人關注的是，去年泡泡瑪特旗下最強IP Labubu由大賣變炒價「大跳水」為市場憂慮，讓股票擁護者情緒受挫，今年能否再次複製「盲盒」方程式。但在這條山雨欲來的玩具賽道上，Labubu的競爭對手—日系IP Monchhichi（蒙奇奇）卻已強勢回歸，且愈來愈受到追捧，最新預計今年銷售會翻一倍，揭開了今年中日IP大戰的序幕Yahoo財經 ・ 5 小時前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 6 小時前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？
Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】買4支牙膏 即送總值$246禮品（即日起至08/01）
由即日起至1月8日，到惠康買4支舒適達精選牙膏100克單支裝，即送你總值$246豐富禮品！YAHOO著數 ・ 5 小時前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】周三(去年12月31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。on.cc 東網 ・ 4 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 22 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧大火釀40死115傷 疑「閃燃」肇禍 倖存者：整個天花板著火｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地 Crans-Montana 一間名為「星座」的酒吧在元旦凌晨的新年派對期間，突然發生大火，造成至少 40人喪生、115人受傷。當地警方排除事件與恐怖主義有關，有專家表示當時疑發生「閃燃」。瑞士將下半旗五日致哀，大批民眾聚集在教堂舉行悼念活動，有倖存者憶述，目睹有人全身著火，情況混亂，「整個天花板都著火了，火勢蔓延得非常快，一切發生在幾秒鐘之間。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前