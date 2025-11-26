NBA麥卡倫獨攬46分 巫師大勝老鷹結束14連敗

（法新社華盛頓25日電） 美國職籃NBA華盛頓巫師明星後衛麥卡倫（CJ McCollum）攻下本季最高的46分，幫助戰績墊底的巫師在NBA盃（NBA Cup）以132比113痛宰亞特蘭大老鷹，終結14場的連敗紀錄。

巫師拿下本季主場首勝後，戰績推升至2勝15敗，這也是巫師首次在季中錦標賽中獲勝，保住持續晉級的希望。

麥卡倫說：「我們表現得不錯。賽季中，我們有些比賽是飲恨敗北，在執行方面有點讓人失望，導致輸球。但我認為今晚第3局開局打得很順，頂住對方的攻勢，最終拿下勝利。」

麥卡倫全場25投17中，3分球13投10中，追平亞瑞薩（Trevor Ariza）保持的隊史單場3分球紀錄，距離個人生涯單場3分球紀錄僅差1球。

麥卡倫說：「我投入很多時間，犧牲了很多陪伴家人的時光，晚上都待在球館練球。這些成果來自暗地裡的苦練，在許多不眠之夜試圖精益求精，讓跳投更加穩定。」

法國中鋒薩爾（Alex Sarr）挹注27分與11籃板，基斯伯特（Corey Kispert）為巫師貢獻19分。

巫師第一節打完取得45比23領先，寫下自1990年對上丹佛金塊以來的最多單節開局得分。

首節巫師以20投15中、3分球8投8中的火力，一度將比分拉開到45比16，基斯伯特與麥卡倫各的3分球各為4投4中。

前巫師球員波辛吉斯（Kristaps Porzingis）為老鷹攻下22分，老鷹在NBA盃A組戰績與巫師同為1勝2敗。