NBL季後賽 香港金牛 105:89 石家莊翔籃 (場數2:0)

【Now新聞台】全國男子籃球聯賽移師深圳，出戰首輪季後賽的香港金牛贏石家莊翔籃16分，場數領先2比0。

藍衫的金牛原先以灣仔修頓作為主場，但賽會指籃框與底線距離不符合要求，將金牛主場移師到深圳福田體育公園體育館，出戰首輪季後賽，但無影響他們發揮。

開局打出14比2攻勢，卡爾頓取得全隊最高28分，還有15個籃板，克羅斯亦有21分進帳，金牛半場領先5分。換邊後，董健外圍發炮，全場射入5球三分球，貢獻15分。

金牛帶到尾贏105比89，五場三勝制下領先2比0，下場繼續在深圳出戰。

