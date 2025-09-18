NBL 香港金牛 87:88 長沙電訊勇勝

【Now新聞台】全國男子籃球聯賽季後賽第二場，衛冕香港金牛於主場1分不敵長沙電信勇勝。

上場作客贏87比78，回歸主場的金牛首次於啟德體藝館出賽，沿用上場的正選陣容，阿迪爾單於頭一節攻入12分，金牛和對方多次交換領先，半場落後6分。

作客的長沙電信勇勝，第三節拉開過13分領先，關鍵時刻董健射入兩個三分球，收窄差距。

最後一節，金牛傾力反擊，阿迪爾單節攻入17分，為金牛尾段超前87比86，全場他攻入36分，但是完場前4秒外圍起手不入，客隊就把握機會反擊，由韋爾斯博到董健出手犯規，獲得三個罰球，韋爾斯三射兩中，為長沙電信勇勝險勝88比87，場數追成1比1。

