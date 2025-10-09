NCT WISH演唱會2026丨10.9起登記優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉

