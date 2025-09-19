2025年唱作新人Neal范浩賢繼年初推出〈光之丘〉後，近日推出了第二首派台作品〈跳掣公路〉，創作靈感源自7年前Neal與友人到加州的一趟公路旅行，而當日在旅程中拍下的短片，成就了最貼題的MV。

今年年初Neal推出了首支派台作品〈光之丘〉，但創作不斷的他，其實還收起很多創作，而最新派台作品〈跳掣公路〉便是他在疫情期間創作的作品。Neal道：「疫情期間同朋友寫下歌，做自己喜歡嘅英式、美式搖滾，當時都係玩嘅心態為主，所以寫出嚟嘅歌感覺都隨性啲。」當其時Neal憶起大學畢業數年後與友人一同到加州遊玩的往事，就想到要以這趟旅程作為主題，寫一首有關road trip的歌。「同friend去raod trip絕對係後青春期浪漫：做咗幾年有少少錢但又未有好多責任喺身兼仲係單身，於是拋低晒啲嘢成班人一齊去玩。〈跳掣公路〉係紀錄咗我哋可以講一世嘅開心經歷，但同時亦都係我哋呢代嘅人青春筆記，相信樂迷聽到都會有共鳴。」

為了令歌曲更能突出主題，Neal與監製在開始錄製〈跳掣公路〉之前，特別透過旋律，勾畫出旅行的起伏心情，而歌詞部份也刻意加入了Neal在旅程中的難忘經歷。Neal回想當日行程道：「我好鍾意籃球，NBA最鍾意湖人隊，所以即使當年7月去旅行，都有去湖人主場朝聖，打下卡。另外仲有人生第一次跳傘，其實當日我哋冇同屋企人講過有呢個行程，但緊急聯絡人係寫咗阿媽。」不過范媽媽最終只是反問Neal：「你真係唔驚嘅咩？！」就未有再追問。

旅行，當然會不停影相拍片留念，沒想到當日無心插柳拍下大堆短片，今日成為了Neal〈跳掣公路〉MV的重要素材。「本來我係想做動畫MV，但幫手設計封面同MV的Ryan睇完俾佢參考嘅footage之後，覺得好啱數，於是就將footage再加上佢特別為單曲封面而設計嘅三隻馬騮，混合而成為咗〈跳掣公路〉嘅MV，唔講仲以為係專登為咗MV走去加州攝製添！」Neal看著MV，就彷如再旅行一次，他相信，當樂迷看到MV時，亦會像跟Neal及友人一同出發，展開一場放任、放空又放鬆的公路之旅。

Neal范浩賢新MV輯錄加州公路旅程 玩跳傘冇備案阿媽懶理

