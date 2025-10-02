綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
Needles「蝴蝶」為何潮界爆紅？日本美式復古風牌子，美國潮流大神A$AP ROCKY、Travis Scott都著
NEEDLES 稱得上是近年來在日本甚至歐美等地的時尚圈，非常火紅的品牌。結合美式復古風與日式工藝的刺繡蝴蝶，風靡不少潮流達人，連美國潮流 icon 兼 rapper，A$AP ROCKY 及 Travis Scott，都迷上蝴蝶刺繡 logo 間條 Track Pants ，究竟這個品牌為何會如此受歡迎？這隻蝴蝶因何而誕生？
受美國時尚影響的清水慶三
說到 NEEDLES 的誕生，當然要由重要的主理人，清水慶三開始講起。從小受父母的影響，對時尚產生濃厚興趣，接受東京最新的流行趨勢。在初中時期，看到哥哥書台上的一本《Men’s Club》雜誌，當中的一個 Ivy 專題，被當中常春藤學院風的 mix & match 深深吸引，從此便視《Men’s Club》為他的時尚「聖經」。
到高中時期，清水慶三被另一《Made in U.S.A. catalog》雜誌影響，改了他對美國潮流文化的印象。更深深令他意識到 Ivy Style 並不代表全部的美式時尚，真正的美國人更喜歡休閒舒適的 outdoor 風格。
為了尋找真正的美式風格，更開始瘋狂打工，購買更多「真正美式風格」的時尚單品，並前往美國各地的 outlet 和工廠店採購商品,包括 Ralph Lauren、 New Balance 等品牌。後來他與夥伴鈴木大器創立了 Nepenthes 選物店，引進一些小眾且獨特的美式品牌。
Ivy Style 是源自於 1954 年美國東北部的常春藤聯盟(Ivy League)大學所流行的一種穿著風格。清水慶三意識到 Nepenthes 需要更獨特的定位。於是他開始構思結合日本優質布料及傳統工藝，重新詮釋美式風格的品牌。
美式風格＋日本傳統工藝＝NEEDLES
NEEDLES 的設計是將經典的美式工裝、學院風等元素重新組合，並注入日本傳統的工藝。這種融合賦予了 NEEDLES 獨特的日系美式風格，成為品牌的特色。而用料方面，採用高品質的布料，並融入了日本傳統的三角織法，提升立體與垂墜感的 Track Pants 。更設計出 BASIC、 NARROW 及 BOOT-CUT 等剪裁設。
經典蝴蝶與電影有關
蝴蝶 LOGO 的誕生源自於 清水慶三的個人喜好。話說，他在學生時期對美式文化和服裝有濃厚興趣，更特別鍾情於 1973 年上映的經典越獄電影《惡魔島》電影，當中男主角 Steve McQueen 胸前的蝴蝶紋身圖案更深深吸引了他，到後來在設計 NEEDLES 時，便將這個蝴蝶圖案作為品牌的標誌。
因改造童裝而成經典
雖然 NEEDLES 創立於 1995 年，但直到 2008 年的春夏系列，NEEDLES 才正式推出其標誌性的 Track Pants 。但，其實 NEEDLES 曾出過數次的Track Pant，直到清水慶三在古著店中發現一款兒童運動套裝，並將其改良成大人版，在褲子上設計了蝴蝶刺繡圖案及將褲邊的三條線改成五條線， NEEDLES 代表作就因此誕生。
A$AP ROCKY最愛
這款 NEEDLES 最經典的蝴蝶刺繡五條線 Track Pants ，成為時尚達人最愛之餘，更是美國潮流 icon 兼 Rapper 的 A$AP ROCKY 愛着用之褲，更在不時見到他在台上表演時，都穿上 NEEDLES 的 Track Pants 。除 A$AP ROCKY 外，同是 的 Travis Scott 也同樣鍾情 NEEDLES 的 Track Pants 。
低至3抵入手蝴蝶logo單品
對於 NEEDLES 這個品牌不是熟悉的大家，看完介紹後是否已經產生興趣，又想入手一兩件單品或經典的 Track Pants 呢？現在是最佳時機，因為購物網站 END ，正進行減價優惠。有某些產品更低至 3 折發售，如與 DC 聯乘的漁夫帽，由原價 $1075 減至 $323， 至於經曲的蝴蝶刺繡五條線 Track Pants ，7 折後只需$1,5XX 。還有其他 hot items 都有折扣優惠，大家趁機會快快入手吧！
Needles Woven V-Neck Cardigan
特價︰$1,125；原價︰$1,875
Needles Checkerboard Cabana Shirt
特價︰$998；原價︰$2,495
Needles Mesh V-Neck Cardigan
特價︰$893；原價︰$1,489
Needles DC Poly Smooth Printed Bemuda Hat
特價︰$430；原價︰$1,075
Needles Fatigue Pant
特價︰$1,033；原價︰$2,065
