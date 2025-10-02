焦點

綠置居 2024 攪珠出爐　即睇頭 10 個數字

Needles「蝴蝶」為何潮界爆紅？日本美式復古風牌子，美國潮流大神A$AP ROCKY、Travis Scott都著

Needles潮界爆紅「蝴蝶」你認識了嗎？日本美式復古風牌子，美國潮流大神A$AP ROCKY、Travis Scott都著
Needles潮界爆紅「蝴蝶」你認識了嗎？日本美式復古風牌子，美國潮流大神A$AP ROCKY、Travis Scott都著

NEEDLES 稱得上是近年來在日本甚至歐美等地的時尚圈，非常火紅的品牌。結合美式復古風與日式工藝的刺繡蝴蝶，風靡不少潮流達人，連美國潮流 icon 兼 rapper，A$AP ROCKY 及 Travis Scott，都迷上蝴蝶刺繡 logo 間條 Track Pants ，究竟這個品牌為何會如此受歡迎？這隻蝴蝶因何而誕生？

受美國時尚影響的清水慶三

說到 NEEDLES 的誕生，當然要由重要的主理人，清水慶三開始講起。從小受父母的影響，對時尚產生濃厚興趣，接受東京最新的流行趨勢。在初中時期，看到哥哥書台上的一本《Men’s Club》雜誌，當中的一個 Ivy 專題，被當中常春藤學院風的 mix & match 深深吸引，從此便視《Men’s Club》為他的時尚「聖經」。

IG@needles.jp
IG@needles.jp

到高中時期，清水慶三被另一《Made in U.S.A. catalog》雜誌影響，改了他對美國潮流文化的印象。更深深令他意識到 Ivy Style 並不代表全部的美式時尚，真正的美國人更喜歡休閒舒適的 outdoor 風格。

為了尋找真正的美式風格，更開始瘋狂打工，購買更多「真正美式風格」的時尚單品，並前往美國各地的 outlet 和工廠店採購商品,包括 Ralph Lauren、 New Balance 等品牌。後來他與夥伴鈴木大器創立了 Nepenthes 選物店，引進一些小眾且獨特的美式品牌。

IG@nepenthes.official
IG@nepenthes.official

Ivy Style 是源自於 1954 年美國東北部的常春藤聯盟(Ivy League)大學所流行的一種穿著風格。清水慶三意識到 Nepenthes 需要更獨特的定位。於是他開始構思結合日本優質布料及傳統工藝，重新詮釋美式風格的品牌。

IG@needles.jp
IG@needles.jp
IG@needles.jp
IG@needles.jp

美式風格＋日本傳統工藝＝NEEDLES

NEEDLES 的設計是將經典的美式工裝、學院風等元素重新組合，並注入日本傳統的工藝。這種融合賦予了 NEEDLES 獨特的日系美式風格，成為品牌的特色。而用料方面，採用高品質的布料，並融入了日本傳統的三角織法，提升立體與垂墜感的 Track Pants 。更設計出 BASIC、 NARROW 及 BOOT-CUT 等剪裁設。

IG@needles.jp
IG@needles.jp

經典蝴蝶與電影有關

蝴蝶 LOGO 的誕生源自於 清水慶三的個人喜好。話說，他在學生時期對美式文化和服裝有濃厚興趣，更特別鍾情於 1973 年上映的經典越獄電影《惡魔島》電影，當中男主角 Steve McQueen 胸前的蝴蝶紋身圖案更深深吸引了他，到後來在設計 NEEDLES 時，便將這個蝴蝶圖案作為品牌的標誌。

因改造童裝而成經典

雖然 NEEDLES 創立於 1995 年，但直到 2008 年的春夏系列，NEEDLES 才正式推出其標誌性的 Track Pants 。但，其實 NEEDLES 曾出過數次的Track Pant，直到清水慶三在古著店中發現一款兒童運動套裝，並將其改良成大人版，在褲子上設計了蝴蝶刺繡圖案及將褲邊的三條線改成五條線， NEEDLES 代表作就因此誕生。

IG@needles.jp
IG@needles.jp

A$AP ROCKY最愛

這款 NEEDLES 最經典的蝴蝶刺繡五條線 Track Pants ，成為時尚達人最愛之餘，更是美國潮流 icon 兼 Rapper 的 A$AP ROCKY 愛着用之褲，更在不時見到他在台上表演時，都穿上 NEEDLES 的 Track Pants 。除 A$AP ROCKY 外，同是 的 Travis Scott 也同樣鍾情 NEEDLES 的 Track Pants 。

GettyImages
GettyImages

低至3抵入手蝴蝶logo單品

對於 NEEDLES 這個品牌不是熟悉的大家，看完介紹後是否已經產生興趣，又想入手一兩件單品或經典的 Track Pants 呢？現在是最佳時機，因為購物網站 END ，正進行減價優惠。有某些產品更低至 3 折發售，如與 DC 聯乘的漁夫帽，由原價 $1075 減至 $323， 至於經曲的蝴蝶刺繡五條線 Track Pants ，7 折後只需$1,5XX 。還有其他 hot items 都有折扣優惠，大家趁機會快快入手吧！

Needles Woven V-Neck Cardigan

特價︰$1,125；原價︰$1,875

Needles Woven V-Neck Cardigan
Needles Woven V-Neck Cardigan

Needles Checkerboard Cabana Shirt

特價︰$998；原價︰$2,495

Needles Checkerboard Cabana Shirt
Needles Checkerboard Cabana Shirt

Needles Mesh V-Neck Cardigan

特價︰$893；原價︰$1,489

Needles Mesh V-Neck Cardigan
Needles Mesh V-Neck Cardigan

Needles DC Poly Smooth Printed Bemuda Hat

特價︰$430；原價︰$1,075

Needles DC Poly Smooth Printed Bemuda Hat
Needles DC Poly Smooth Printed Bemuda Hat

Needles Fatigue Pant

特價︰$1,033；原價︰$2,065

Needles Fatigue Pant
Needles Fatigue Pant

