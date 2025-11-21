NEEDLES 攜手 ts(s) 推出全新二重套裝系列，混紡質感物料登場

重點摘要

NEEDLES 再度攜手 ts(s)，推出以「ARROW JACKET」與「TUCKED BAGGY TROUSER」為核心的全新系列

單品選用具獨特紋理的拉絨棉／聚氨酯混紡布料，兼具保暖與質感

系列將於 11 月 21 日起於 NEPENTHES 旗下門市獨家登場

NEEDLES 與 ts(s) 再度聯手帶來全新聯乘系列，鎖定兩大焦點單品：一件重新演繹的 NEEDLES「ARROW JACKET」，以及「TUCKED BAGGY TROUSER」。系列將 ts(s) 一向擅長、嚴選厚實物料的設計語言，與 NEEDLES 獨樹一幟的美學風格交織融合。

今次合作中的外套以輕微拉絨的棉／聚氨酯混紡布為基礎，透過將布料正反面錯置拼接，營造獨特圖案，這款布料亦見於 ts(s) 的常規系列之中。為兼顧保暖與實用性，外套內層加上帶有優雅光澤的聚酯襯裡。長褲同樣採用相同物料與圖案設計，與外套組成套裝相當合拍。外套與長褲均提供米色與深海軍藍兩種配色。

外套定價 ¥91,300（約 590 美元），長褲定價 ¥60,500（約 390 美元）。是次聯乘將於 11 月 21 日起，限定於 NEPENTHES 直營門市及網上商店發售。

