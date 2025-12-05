Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Net-A-Porter波鞋大減價低至4折！New Balance最平$400入手小白鞋、Loafers ASICS人氣GEL-KAYANO 14低至$$621

年尾掃貨開始！英國網購平台Net-A-Porter推出波鞋低至4折優惠，不少大家熟悉的品牌都有出現在網站上，例如New balance、Asics、Hoka等，折後價格超值得搶購！例如New balance超有人氣的運動感Loafers，熱門程度是剛推出的時候一「鞋」難求，不少粉絲加價都要買到，現在竟然8折即可入手，碼數也有不少選擇。還有很多其他品牌的熱門波鞋款式選擇，低至4折、最平$400起的超大優惠，大家感興趣就快去買吧！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

按此入手低至4折波鞋

ASICS潮鞋低至半價！

來自日本的運動鞋品牌ASICS，獨有的老爹鞋機能外型，可以點綴日常Smart Casual造型，也能穿上這個品牌的鞋款走進戶外運動。一個鞋款可以在多種場合下穿搭，搭配出百變造型。名牌網低至5折即可入手GEL-KAYANO 14、GEL-KAYANO 20，當中最推介的是GEL-KAYANO 14，型格金屬色設計，是一對非常適合戶外活動的波鞋，現在還剩少量鞋碼，立刻前往看看有沒有合適碼數！

ASICS GEL-KAYANO 20 rubber-trimmed mesh sneakers

8折特價：$1,064｜ 原價：$1,330

SHOP NOW

ASICS GEL-KAYANO 20 rubber-trimmed mesh sneakers

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic mesh sneakers

8折特價：$1,032｜ 原價：$1,290

SHOP NOW

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic mesh sneakers

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic-trimmed mesh sneakers

8折特價：$847｜ 原價：$1,058

SHOP NOW

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic-trimmed mesh sneakers

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber-trimmed canvas and faux leather sneakers

5折特價：$621｜ 原價：$1,241

SHOP NOW

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber-trimmed canvas and faux leather sneakers

New Balance人氣Loafers只需$752

不少讀者喜愛的New Balance，在Net-A-Porter有低至4折的超抵優惠！女神IU加持過的同款復古藍球鞋550，小白鞋的百搭配色，4折後$400即可擁有。而且文首所推介的1906L Loafers也有平，各位New Balance迷，相信不用多說，已經看到這個價格有多抵買。不過唔知個優惠幾時完，提提大家把握機會入手，約上家人朋友一起團購回家！

NEW BALANCE 1906L leather and rubber-trimmed mesh slip-on sneakers

8折特價：$752｜ 原價：$940

SHOP NOW

NEW BALANCE 1906L leather and rubber-trimmed mesh slip-on sneakers

NEW BALANCE 204L paneled patent-leather and mesh sneakers

8折特價：$688｜ 原價：$860

SHOP NOW

NEW BALANCE 204L paneled patent-leather and mesh sneakers

NEW BALANCE 2002R leather-trimmed mesh and suede sneakers

5折特價：$543｜ 原價：$1,085

最後一對，趕快抱走！

NEW BALANCE 2002R leather-trimmed mesh and suede sneakers

NEW BALANCE 550 suede and mesh-trimmed leather sneakers

4折特價：$400｜ 原價：$999

SHOP NOW

NEW BALANCE 550 suede and mesh-trimmed leather sneakers

HOKA ONE ONE跑鞋超抵買！

各種跑步比賽即將到來，大家要加緊時間練習！HOKA ONE ONE已經是不少跑手的愛鞋，但其實在沒有折扣優惠時都有少少貴，作為日常鍛鍊鞋，似乎有些奢侈。但今次小編為大家介紹最抵買優惠，在Net-A-Porter的跑鞋有低至8折優惠，最平可以$972入手靚款Clifton 10，款式剩下不多，抓緊時間選購！

HOKA ONE ONE Bondi 9 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers

8折特價：$1,096｜ 原價：$1,370

SHOP NOW

HOKA ONE ONE Bondi 9 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers

HOKA ONE ONE Bondi 9 rubber-trimmed mesh sneakers

8折特價：$1,096｜ 原價：$1,370

SHOP NOW

HOKA ONE ONE Bondi 9 rubber-trimmed mesh sneakers

HOKA ONE ONE Clifton 10 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers

8折特價：$972｜ 原價：$1,215

SHOP NOW

HOKA ONE ONE Clifton 10 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手

「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？