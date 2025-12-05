精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Net-A-Porter波鞋大減價低至4折！New Balance最平$400入手小白鞋、Loafers ASICS人氣GEL-KAYANO 14低至$$621
名牌網波鞋大減價低至4折起，包括潮人熱捧的ASICS GEL-KAYANO 14、New Balance Loafers等！即看內文：
年尾掃貨開始！英國網購平台Net-A-Porter推出波鞋低至4折優惠，不少大家熟悉的品牌都有出現在網站上，例如New balance、Asics、Hoka等，折後價格超值得搶購！例如New balance超有人氣的運動感Loafers，熱門程度是剛推出的時候一「鞋」難求，不少粉絲加價都要買到，現在竟然8折即可入手，碼數也有不少選擇。還有很多其他品牌的熱門波鞋款式選擇，低至4折、最平$400起的超大優惠，大家感興趣就快去買吧！
ASICS潮鞋低至半價！
來自日本的運動鞋品牌ASICS，獨有的老爹鞋機能外型，可以點綴日常Smart Casual造型，也能穿上這個品牌的鞋款走進戶外運動。一個鞋款可以在多種場合下穿搭，搭配出百變造型。名牌網低至5折即可入手GEL-KAYANO 14、GEL-KAYANO 20，當中最推介的是GEL-KAYANO 14，型格金屬色設計，是一對非常適合戶外活動的波鞋，現在還剩少量鞋碼，立刻前往看看有沒有合適碼數！
ASICS GEL-KAYANO 20 rubber-trimmed mesh sneakers
8折特價：$1,064｜
原價：$1,330
ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic mesh sneakers
8折特價：$1,032｜
原價：$1,290
ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic-trimmed mesh sneakers
8折特價：$847｜
原價：$1,058
ASICS GEL-KAYANO 14 rubber-trimmed canvas and faux leather sneakers
5折特價：$621｜
原價：$1,241
New Balance人氣Loafers只需$752
不少讀者喜愛的New Balance，在Net-A-Porter有低至4折的超抵優惠！女神IU加持過的同款復古藍球鞋550，小白鞋的百搭配色，4折後$400即可擁有。而且文首所推介的1906L Loafers也有平，各位New Balance迷，相信不用多說，已經看到這個價格有多抵買。不過唔知個優惠幾時完，提提大家把握機會入手，約上家人朋友一起團購回家！
NEW BALANCE 1906L leather and rubber-trimmed mesh slip-on sneakers
8折特價：$752｜
原價：$940
NEW BALANCE 204L paneled patent-leather and mesh sneakers
8折特價：$688｜
原價：$860
NEW BALANCE 2002R leather-trimmed mesh and suede sneakers
5折特價：$543｜
原價：$1,085
NEW BALANCE 550 suede and mesh-trimmed leather sneakers
4折特價：$400｜
原價：$999
HOKA ONE ONE跑鞋超抵買！
各種跑步比賽即將到來，大家要加緊時間練習！HOKA ONE ONE已經是不少跑手的愛鞋，但其實在沒有折扣優惠時都有少少貴，作為日常鍛鍊鞋，似乎有些奢侈。但今次小編為大家介紹最抵買優惠，在Net-A-Porter的跑鞋有低至8折優惠，最平可以$972入手靚款Clifton 10，款式剩下不多，抓緊時間選購！
HOKA ONE ONE Bondi 9 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers
8折特價：$1,096｜
原價：$1,370
HOKA ONE ONE Bondi 9 rubber-trimmed mesh sneakers
8折特價：$1,096｜
原價：$1,370
HOKA ONE ONE Clifton 10 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers
8折特價：$972｜
原價：$1,215
