Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價

11月完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！

NET-A-PORTER優惠要來了，11月24日起低至半價，12月1日更有Cyber Monday 85折優惠，Code：CYBER15，讓一眾名牌迷搶購心頭好。

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

廣告 廣告

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

（NET-A-PORTER圖片）

NET-A-PORTER優惠詳情：

11月24日起：低至半價

12月1日：Cyber Monday優惠85折， Code：CYBER15

12月22日起：新減價品牌加入

運費：滿$2,500免運費

按此到NET-A-PORTER低至半價頁

當你想等之後有更抵折扣的時候，好多靚款都被秒速搶走（Yahoo購物專員的Jil Sander袋子就這樣被買走了），所以看中就別猶豫了，要先下單！

這次的優惠裡都有好多高質「最後一件」貨品，即管燒燒大家，Lisa近期大愛的Margiela分趾鞋都有6折，碼數剩下不多了，快搶；超好著ON跑鞋就有8折，相對多少少碼數（但都好快斷），搶到就代表是你的命定款了，搶不到就來看下一款，在這個減價季買到盡興。

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

（IG@on）

（IG@on）

ON Cloudzone rubber-trimmed stretch recycled-knit sneakers

特價：$1,252；原價：$1,565

SHOP NOW

ON Cloudzone rubber-trimmed stretch recycled-knit sneakers

MAISON MARGIELA Replica leather and suede sneakers

特價：$3,060；原價：$5,100

SHOP NOW

MAISON MARGIELA Replica leather and suede sneakers

MAISON MARGIELA Tabi Ballerina split-toe leather pumps

特價：$5,520；原價：$9,200

SHOP NOW

MAISON MARGIELA Tabi Ballerina split-toe leather pumps

TOD'S Embellished two-tone leather brogues

特價：$2,670；原價：$8,900

SHOP NOW

TOD'S Embellished two-tone leather brogues

LOEWE Anagram cropped embroidered ribbed cotton T-shirt

特價：$3,150；原價：$5,250

SHOP NOW

LOEWE Anagram cropped embroidered ribbed cotton T-shirt

JIL SANDER Small leather shoulder bag

特價：$8,680；原價：$12,400

SHOP NOW

JIL SANDER Small leather shoulder bag

THEORY Ribbed-knit polo shirt

特價：$932；原價：$2,329

SHOP NOW

THEORY Ribbed-knit polo shirt

THOM BROWNE Fun Mix striped color-block wool cardigan

特價：$5,400；原價：$10,800

SHOP NOW

THOM BROWNE Fun Mix striped color-block wool cardigan

NET-A-PORTER新會員優惠

經我們的文章連結，成功登記成為NET-A-PORTER新會員，可以享$300購物金之外，消費最高額者更可獲TOTEME手袋，各位聖誕要快樂，拿著新手袋去派對！

新會員專享：送$300＋Top Spender送$7,900手袋

難得今次會員減價，但未成為NET-A-PORTER會員的各位也有福利！Yahoo「今個聖誕願望成真」活動，我們幫大家謀福利：

新登記成為NET-A-PORTER會員並完成首單購物（不限金額）後，可獲$300購物金，於下次購物使用。

在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者（Top Spender）可獲價值$7,900的TOTEME手袋。

活動日期：2025年11月18日-12月31日

條款與細則：用戶需要透過Yahoo平台文章上的連結，在活動期間登記成為NET-A-PORTER新會員，購物後才可獲$300購物金，並可在下次購物時使用。（留意：購物金可使用的品牌會有限制）

Yahoo 「今個聖誕願望成真」 活動條款及細則

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

Voucher Code購物金優惠碼條款：

有效日期：2026年3月31日

不可使用品牌：Sales items, Alexander McQueen, AP8, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, Loewe, Loro Piana, Saint Laurent, Totême, The Row, Fine Jewelry, and Watches.

消費額最高者終極大獎（Top Spender Grand Prize Giveaway）

在活動期間登記成為新會員，並在期間消費額最高者，可獲TOTEME手袋一個，價值$7,990（得獎者：1位）。

TOTEME Bevel leather tote $7,900

SEE MORE

TOTEME Bevel leather tote $7,900

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

NET-A-PORTER新會員可享期間限定「免運費」優惠：

日期：2025年11月10日-12月31日

Code：FREESHIP

備註：無限額消費可享免運費（香港及澳洲地區）

NET-A-PORTER新會員可享用優惠碼包括：

1.首次在NET-A-PORTER手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折

2.新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用

聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300

聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣

Van Cleef & Arpels四葉草新品來襲！聖誕禮物許願名單：轉換式項鍊＋雙面戒指