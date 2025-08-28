Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》近年最可怕卻又超值得看的紀錄片！觀看前請先三思｜影評

Netflix《以神之名：信仰的背叛》近年最可怕卻又超值得看的紀錄片！觀看前請先三思｜影評

幾年前《以神之名：信仰的背叛》不獨於亞洲，更於世界各地取得廣大迴響，揭露南韓邪教的恐怖真面目，來自香港的受害人葉萱大膽揭露攝理教真相，更掀起熱話。《以倖存者之名：深入韓國慘案》最初以《以神之名》的第二季為宣傳重點，但除了攝理教的故事還有後續下文外，全劇均以邪教無關，但這並非缺點。誤以為《以神之名：信仰的背叛》已有夠恐怖，《以倖存者之名：深入韓國慘案》絕對高處未算高，諷刺在上季明明是最恐怖的攝理教故事，已是全劇最光明、最有希望的一個故事，其餘三個故事當是慘絕人寰，壓迫感之強真讓你看得極不安，個人更感是《驚心動魄911》後看過最難受的紀錄片了。無疑，在製作與意義上，這絕對是值得一看的佳作，只是心理上未必人人受得住。

《以倖存者之名：深入韓國慘案》故事重塑四大南韓慘案

除了喪盡天良的攝理教，竟然餘波足以多拍兩集篇幅外，這系列再多三個南韓慘案為題，包括被政府包庇，內裡慘比集中營的「兄弟之家」、連環殺人幫派「至尊派」與倖存者所經歷的恐怖夢魘，以及南韓最大型災難之一「三豐百貨倒塌」的來龍去脈，從而揭示南韓社會骨子裡恐怖的人性真面目。這拍來確偶有煽情，亦淪為近年頗受抨擊的「悲劇娛樂化」之感，不獨為故事配上充滿電影感的配樂、帶點煽情的案件重演，再為其配上片尾曲，尤其三豐百貨的一段明顯不過，對於欲求義正詞嚴審視案件，甚至覺得Netflix紀錄片都是掛羊頭賣狗肉的觀眾，未必接受得來。

近年Netflix常被批評將悲劇紀錄片娛樂化，此作確有相關感覺，手法卻能接受。（Netflix 《以倖存者之名：深入韓國慘案》劇照）

案情駭人聽聞

這技法倒也無可厚非，畢竟這四個故事本就是駭人聽聞，無需電影感、娛樂化已有夠可怕了；在此不能用「好看」去形容，過程亦真有追看性。當你以為前兩個故事已有夠瘋，怎料「好戲在後頭」，第三個故事難受程度，可真會讓你投身到主角視點而不安。看得太多一類「生存遊戲」的題材，現實中真發展出這類人性抉擇，那烙印相信歷久難忘；第四個故事甚至結合了案件還原的畫面，透過受訪者繪聲繪影的形容，那人間煉獄畫面當能讓你仿如置身現場，隨時此後帶點商場恐懼。

滿以為已經經歷了三個最黑暗的故事，第四個故事更陰暗。（Netflix 《以倖存者之名：深入韓國慘案》劇照）

大膽認真的追訪過程

一如早前極好評的《火燒倫敦大樓：致命真相》，這幾個故事均非單純的意外，《以神之名》都真有借宗教作惡，最少都可解讀成受害者們被洗腦，但今回的四個故事全均是人性最基本的「惡」。除了「至尊派」的故事，三個故事均牽涉到高官與權力機構、官官相衛的黑幕，警方可以隻手遮天，成為一連串慘案的幫兇。當然，這些令人髮指的事情，今時今日我們或不會感到陌生，卻喜見南韓的製作團隊仍有勇氣，膽敢挑戰不同部門，以毫不懼怕姿態讓黑幕面世、細膩還原真相，當中攝理教的故事，獨是攝製隊有如間諜特工般的追訪過程，已能拍成一故事了。因此，此劇的沉重意味實非人人接受得來，卻是部製作認真的作品，只是開播前得要有點心理調節。

團隊大膽揭露案情真相，其製作之認真與大膽已值得支持。（Netflix 《以倖存者之名：深入韓國慘案》劇照）

詳情

｜《以倖存者之名：深入韓國慘案》評分：90/ 100

｜集數：8集

｜放映平台：Netflix

