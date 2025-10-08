Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評

撰文：艾菲 Ivy

「我真羨慕你」— 是《妳和其餘的一切》的開端，也是柳誾重與千商燕友誼的開始。Netflix原創劇《妳和其餘的一切》以細膩刻劃女性友情的愛與恨為主軸，劇集由金高銀與朴智賢主演，兩位實力派演員的精彩對戲，成為劇集的一大亮點。

Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。

廣告 廣告

在友情逐漸破裂的同時，愛情也成為兩人之間的另一個矛盾點。千商燕對事業與愛情都充滿執念，而柳誾重則始終對金商賀 (金建宇 飾) 放不下心。過去的點滴回憶與現實的分歧，讓三人之間的情感糾纏越來越複雜，最終引發了一場友情與愛情的雙重崩塌。偏偏在斷交十年後，千商燕突然重新聯繫柳誾重。

「我真羨慕你」— 是《妳和其餘的一切》的開端，也是柳誾重與千商燕友誼的開始。(圖片來源: Netflix《妳和其餘的一切》劇照)

女生總有一段又愛又恨的友誼

女生的友情，總有一段關係，是又愛又恨的。《妳和其餘的一切》的核心在於千商燕與柳誾重之間的友情轉變。她們之所以成為朋友，是因為彼此身上有著相似的地方：同樣渴望被愛，同樣對生命有渴求，讓她們互相吸引。然而，她們的差異卻如同一面鏡子，讓對方在羨慕中滋生妒忌。

柳誾重的謙遜與堅持，讓千商燕感到無形的壓力，而千商燕的果敢與不擇手段，則讓柳誾重產生疑問：為何她能輕易獲得自己難以觸及的一切？這些性格上的不同，逐漸將她們推向對立面。當信任瓦解時，千商燕更利用對柳誾重的了解，將這些知根知底的秘密變成武器，讓原本的友情徹底破裂。

千商燕與柳誾重之所以成為朋友，是因為彼此身上有著相似的地方，但性格上的不同，逐漸將她們推向對立面。(圖片來源: Netflix《妳和其餘的一切》劇照)

如何愛自己是一種選擇

千商燕與柳誾重的矛盾，不僅來自性格與價值觀的不同，更在於她們對「愛自己」的不同理解。千商燕認為，愛自己就是追求一切自己想要的，無論是地位、愛情還是事業，她都願意用任何手段去爭取。然而，這種只顧追逐外在成功的方式，最終讓她失去了內心的平靜，也失去了她最珍視的友情和愛情。

相比之下，柳誾重的選擇更為內斂，她認為愛自己並不是一味追求外在的成就，而是能夠花時間消化自己的情緒，接受自己的不完美。正是這種對自我情感的坦然與接納，讓柳誾重即便經歷了友情與愛情的雙重背叛，依然能夠找到屬於自己的方向。

正是對自我情感的坦然與接納，讓柳誾重即便經歷了友情與愛情的雙重背叛，依然能夠找到屬於自己的方向。(圖片來源: Netflix《妳和其餘的一切》劇照)

接不上偏差了的人生軌道

金商賀的存在，成為千商燕與柳誾重之間矛盾的核心之一。他對柳誾重始終懷有深情，但千商燕的介入，讓這段感情蒙上陰影。金商賀一剎那的動搖，成為他與柳誾重無法回到過去的關鍵。人生軌道，稍有偏差，便已接不上。

柳誾重是劇中對愛情看得最透徹的一個人，她明白任何有瑕疵的關係都無法回到過去，無論是友情還是愛情。一段關係一旦出現裂痕，再多的努力也無法修補。金商賀十年的深情，差點令她柳誾重想過再給彼此一次機會，可是千商燕的執念，讓她明白，千商燕就像兩人之間的一根倒刺，剪不走也忽視不了。因此，柳誾重選擇將心力放回到自己身上，重新平衡自己的生活。這種對現實的清醒認知，讓她成為劇中情感最成熟的角色。

柳誾重是劇中對愛情看得最透徹的一個人，她明白任何有瑕疵的關係都無法回到過去，無論是友情還是愛情。(圖片來源: Netflix《妳和其餘的一切》劇照)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電影詳情

《妳和其餘的一切》(You and Everything Else)

評分：8.5/10分

片長： 一共15集

上映平台：NETFLIX

Netflix《妳和其餘的一切》官方海報

【關於艾菲 About Ivy】

IG: ivy__rainy

BLOG: http://ivyrainy.com

YouTube: 居埔港人

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！