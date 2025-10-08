Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評
撰文：艾菲 Ivy
「我真羨慕你」— 是《妳和其餘的一切》的開端，也是柳誾重與千商燕友誼的開始。Netflix原創劇《妳和其餘的一切》以細膩刻劃女性友情的愛與恨為主軸，劇集由金高銀與朴智賢主演，兩位實力派演員的精彩對戲，成為劇集的一大亮點。
Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。
在友情逐漸破裂的同時，愛情也成為兩人之間的另一個矛盾點。千商燕對事業與愛情都充滿執念，而柳誾重則始終對金商賀 (金建宇 飾) 放不下心。過去的點滴回憶與現實的分歧，讓三人之間的情感糾纏越來越複雜，最終引發了一場友情與愛情的雙重崩塌。偏偏在斷交十年後，千商燕突然重新聯繫柳誾重。
女生總有一段又愛又恨的友誼
女生的友情，總有一段關係，是又愛又恨的。《妳和其餘的一切》的核心在於千商燕與柳誾重之間的友情轉變。她們之所以成為朋友，是因為彼此身上有著相似的地方：同樣渴望被愛，同樣對生命有渴求，讓她們互相吸引。然而，她們的差異卻如同一面鏡子，讓對方在羨慕中滋生妒忌。
柳誾重的謙遜與堅持，讓千商燕感到無形的壓力，而千商燕的果敢與不擇手段，則讓柳誾重產生疑問：為何她能輕易獲得自己難以觸及的一切？這些性格上的不同，逐漸將她們推向對立面。當信任瓦解時，千商燕更利用對柳誾重的了解，將這些知根知底的秘密變成武器，讓原本的友情徹底破裂。
如何愛自己是一種選擇
千商燕與柳誾重的矛盾，不僅來自性格與價值觀的不同，更在於她們對「愛自己」的不同理解。千商燕認為，愛自己就是追求一切自己想要的，無論是地位、愛情還是事業，她都願意用任何手段去爭取。然而，這種只顧追逐外在成功的方式，最終讓她失去了內心的平靜，也失去了她最珍視的友情和愛情。
相比之下，柳誾重的選擇更為內斂，她認為愛自己並不是一味追求外在的成就，而是能夠花時間消化自己的情緒，接受自己的不完美。正是這種對自我情感的坦然與接納，讓柳誾重即便經歷了友情與愛情的雙重背叛，依然能夠找到屬於自己的方向。
接不上偏差了的人生軌道
金商賀的存在，成為千商燕與柳誾重之間矛盾的核心之一。他對柳誾重始終懷有深情，但千商燕的介入，讓這段感情蒙上陰影。金商賀一剎那的動搖，成為他與柳誾重無法回到過去的關鍵。人生軌道，稍有偏差，便已接不上。
柳誾重是劇中對愛情看得最透徹的一個人，她明白任何有瑕疵的關係都無法回到過去，無論是友情還是愛情。一段關係一旦出現裂痕，再多的努力也無法修補。金商賀十年的深情，差點令她柳誾重想過再給彼此一次機會，可是千商燕的執念，讓她明白，千商燕就像兩人之間的一根倒刺，剪不走也忽視不了。因此，柳誾重選擇將心力放回到自己身上，重新平衡自己的生活。這種對現實的清醒認知，讓她成為劇中情感最成熟的角色。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
電影詳情
《妳和其餘的一切》(You and Everything Else)
評分：8.5/10分
片長： 一共15集
上映平台：NETFLIX
【關於艾菲 About Ivy】
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
Disney+ 10月精彩節目巡禮｜《宇宙Marry Me?》、《9-1-1》第9季、《迪士尼扭曲仙境：動畫版》、《WANDANCE—熱舞青春—》、《星球大戰：幻境》第3季
來到10月，終於有多個公眾假期可以「唞一唞」，多套作品新上線同你慶佳節！Disney+ 10月更多重頭戲隆重登場：由《上流寄生族》崔宇植及《媽媽朋友的兒子》庭沼珉領銜主演為守豪宅實行爆笑「假結婚」大作戰《宇宙Marry me》；經典救援美劇《9-1-1》第9季，繼續勇闖災場現人性光輝；長壽醫療美劇《醫人當自強》第22季醫人自醫，再續黃金時段連續劇紀錄；全球爆紅同名手遊改編《迪士尼扭曲仙境：動畫版》以迪士尼反派為藍本，展開奇幻魔法冒險；由BTS御用編舞師參與製作《WANDANCE—熱舞青春—》譜出街舞青春戀曲；日本多家知名動畫工作室一同呈獻全新故事《星球大戰：幻境》第3季，以獨特文化視角向科幻傳奇致敬。多套經典及爆紅新作，10月等你來發掘！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
iPad mini 7 八折激促，近歷史低價 HK$2,950 購順手小平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出 75 折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號會員特價直接降至 US$399，已達到歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短 父親發現已太遲
【on.cc東網專訊】深水埗有人吸氦氣自殺亡。今晨(8日)11時52分，大南街203號一單位男子報案，指其兒子倒臥在單位大門後，以膠袋包裹頭部並暈倒，膠袋連接着一罐氦氣，懷疑他企圖自殺。救援人員接報到場，經檢驗後證實姓顧(37歲)男事主已氣絕身亡。警員在現場沒有on.cc 東網 ・ 11 小時前
三獅黃金一代點解失敗？謝拉特：自大唔團結
【Now Sports】前英格蘭國腳謝拉特承認，昔日他所處於的三獅軍團堪稱黃金一代，未能摘下任何榮譽，是因為大家都很自大，不像一個團隊。謝拉特（Steven Gerrard）作客前國家隊隊友里奧費迪南的網台節目，談及黃金一代的英格蘭為何失敗收場時直言：「我們都是自大的失敗者。」「我現在看電視，看到加歷查坐在史高斯旁邊，他們看起來就像是20年的好朋友一樣。」謝拉特說：「然後我又看到加歷查和加利尼維利的關係，看起來也像是20年的好友。我現在和你（里奧）的關係，可能比我們在一起踢球那15年時還要親密。」他續謂：「那麼，為何我們在年輕時沒有建立這種連結呢？是自負嗎？競爭嗎？這歸咎於英格蘭的文化。我們既不友好，也不團結，不是一個團隊，從來沒有成為一支真正優秀和強大的球隊。」過去就有不少傳聞，稱當時的英軍更衣室分成曼聯幫、利物浦幫和車路士幫等，大家只顧和球會隊友說話。效力了國家隊14年的謝四，坦言他討厭為國家隊效力的日子：「我討厭這種感覺，一點都不享受，甚至不想進入酒店。我有時會情緒低落，好像自己被困在房間7小時，除了沒有甚麼娛樂消遣，最重要是感覺自己不屬於這個團隊，和隊友們缺乏聯繫，只想趕快操練now.com 體育 ・ 6 小時前
狗隻入食肆｜食環署預計明年中批出首輪申請 將留意社會反應改善執行細節｜Yahoo
今年《施政報告》提及會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，可為業界帶來全新商機。有立法會議員關注政府的研究詳情，當局回覆稱政府會諮詢業界，食環署預計明年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
最後一日！Medicube人氣美容儀限時低至$4XX Ultra Tune 40.68官網價7折/新手入門必備款Booster Pro Mini｜Amazon Prime Day優惠2025
想隨時隨地都享受美容保養嗎？上一年已經引起話題度的Medicube美容儀，全新Booster Pro Mini小巧輕便，而且功能與Booster H差不多，無論去哪裡都可享受美容院級別的護膚療程讓肌膚時刻保持水潤嫩滑。這次在Amazon Prime Day突發優惠只需$490就可擁有，官網價即使優惠都要$730；此外，膠原童顏AGE-R Ultra Tune 40.68高射頻美容儀也有官網價7折，如此心動的價格，你確定不入手一件嗎？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Champion限時低至27折！人氣Logo Tee最平$52起／女裝Sports Bra激減至$58｜Prime Day優惠2025
Amazon Prime Big Deal Days正式開始！即日起至10月9日下午2點59分，Amazon指定科技產品、甚至Stanley產品都有大減價，各位期待已久的大型促銷減價到底有什麼產品值得入手？Yahoo購物推薦一定要留意美國運動品牌Champion，平時香港門市一件淨色Tee都要二至三百元起跳，現在亞馬遜會員日限時優惠低至27折，當中人氣Champion logo Tee最平只需$52就可以入手，女裝Sports Bra激減至$58，非常抵買！一於趁減價買定幾件！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，有關人士涉嫌疏忽照顧兒童，及違反《泳灘規例》，警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
香港好多人唔識揸筷子？網民熱論揸筷子係餐桌禮儀代表呢樣嘢？ 夾到呢樣嘢先叫識揸？
最近有網民於網上討論區發帖，怒斥香港有好多人不懂正確揸筷子，姿勢猶如「小兒麻痹」，表示到日本、韓國旅行從未見過人有奇怪的揸筷子手勢；樓主另外表示，於香港有人覺得「夾到就得」，甚至會用筷子拮食物，顯得「好核突」，直指這做法等於公開表示「冇家教」。帖文一出，網友熱議紛紛，有人覺得揸筷子是餐桌禮儀的象徵，反映個人修養及效率；亦有人認為「夾到就得」無大礙，甚至岔開指叉同匙羹才是無敵組合，毋需執著揸筷子方式。立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 16 小時前
海心公園割喉血案提堂 31歲露宿漢還押至12.3再訊
【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押on.cc 東網 ・ 11 小時前
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
寒露2025養生必讀！中醫警告：食大閘蟹易肚痌 教你祛寒湯水食譜
寒露湯水養生祛寒食譜！中醫：忌食寒涼食物 大閘蟹易引肚痌 大閘蟹雖然美味但卻十分寒涼，但你又否知道寒涼是甚麼意思？一個不覺意還會引致肚痌？二十四節氣寒露的飲食養生方法、養生湯水又應該如何？這次請來註冊中醫師劉嘉傑為我們講解一二！Yahoo Food ・ 16 小時前
東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】繼8月被揭發使用冒牌磚後，正在興建的港鐵東涌綫延線東涌東站，再被發現月台層牆身防火板、鋼橋等範圍使用未經審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢指，已向承建商發出「不合格通知書」，承建商已抽取相關物料樣本測試，並確認符合合約及法例訂明的要求。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
始祖鳥雪山放煙花、西貝預製菜惹議 官媒批捨本逐末 籲品牌營銷「文質兼備」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥早前在西藏放煙花被批破壞環境，餐飲品牌西貝蓧麵村則因預製菜被揭衞生問題。中國官方媒體《經濟日報》今日（8 日）發表評論，藉兩宗事件批評部分品牌「舍本逐末」，強調營銷應與產品品質並重，呼籲商家在宣傳與實質之間取得「文質兼備」的平衡。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
華爾街老手：英偉達下個顛覆將更勝AI
未來十年，英偉達（NVDA）或將迫使律師以至投資者重新思考所有問題。華爾街老手兼暢銷書作者Jim Cramer在Yahoo財經訪問時表示：「英偉達將創建一個晶片推理平台。下一步就是『讓我告訴你我的看法』，而且它或許會比你的思考更優勝。這是重大突破⋯⋯是推理的突破。」Yahoo財經 ・ 7 小時前
裕美中秋節深圳食街邊小食身體突不適 緊急返港入院檢查
裕美日前與男友林作和他的媽媽在深圳慶祝中秋佳節，林作昨日（7日）在社交網透露裕美在當地進食街邊小食後身體不適，所以緊急返港入醫院檢查發病原因，林作指裕美可能是腸胃炎或是食物中毒，並強調自己並沒有出現身體不適的情況，更一度自嘲：「我本身食慣粗嘢！」am730 ・ 9 小時前
郭鳳儀父否認企圖處理潛逃者財產 保險代理供稱被告透露將晤郭鳳儀簽文件
遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理她的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪。被告否認控罪，案件周三（8 日）在西九龍裁判法院開審。法庭線 ・ 1 小時前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前