Netflix《怪奇物語》Stranger Things 第5季第2輯預告釋出！上下顛倒世界還存在什麼未知的事？

Netflix《怪奇物語》最新素材釋出！今（16）日Netflix《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告，鏡頭帶回到第1輯最後的結尾，當威爾獲得超能力把魔神高高舉起，就像威可那一樣。當威爾回過神來時，但威爾失落地說：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」究竟上下顛倒世界還存在著什麼未知的事項，讓達斯汀絕望地說：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了......」

Netflix《怪奇物語》第5季劇照（由 Netflix 提供）

Netflix《怪奇物語》第5季劇照（由 Netflix 提供）

Netflix《怪奇物語》第5季劇照（由 Netflix 提供）

當所有人都前往上下顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家。而被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將會面對什麼驚人的事實。「You die, I die.」史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺。

廣告 廣告

全球粉絲討論度爆棚，《怪奇物語》第5季第1輯現正熱播，第2輯將於12月26日準時上線。最後，請準備好衛生紙，一起於1月1日迎接最終大結局。

Netflix《怪奇物語》第5季劇照（由 Netflix 提供）

Netflix《怪奇物語》第5季劇照（由 Netflix 提供）

Netflix《怪奇物語》第5季劇情提要

1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！