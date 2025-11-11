Netflix《獵魔士》第四季爆死！收視率大跌超過50%

Netflix 旗下的《獵魔士》（The Witcher）在 10 月 30 日正式上線，而目前初步的收視率也出爐，沒想到「換人」的影響相當劇烈，相比第三季直接砍半，更是系列首度沒有拿下榜單第一名。

雖然可預見會下跌，但沒想到跌幅相當驚人（圖源：The Witcher / Netflix）

根據外媒消息指出，Netflix 公布《獵魔士》第四季首週觀看次數為 740 萬次，在 Top 10 排行榜中拿下第二名的位置，這是整個《獵魔士》系列首度沒有進入第一名，而與前幾季首週的觀看次數也降幅相當大，第四季相比前兩季降幅分別達到 60% 與 51%：

第二季：1850 萬次（3天）

第三季：1520 萬次（4天）

第四季：740 萬次（4天）

《獵魔士》在第四季因主角「傑洛特」的演員亨利卡維爾退出，改由「雷神弟」連恩漢斯沃接棒，不過整體故事走向偏離原作以及換角事件影響都讓不少粉絲不滿，因此整體收視率下降也是在預期之內。

