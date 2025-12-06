Netflix併華納兄弟 2020年代影視娛樂圈最大併購

（法新社紐約5日電） 串流媒體巨擘Netflix今宣布，將以近830億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），將成為2020年代娛樂產業規模最大的併購案。

這項收購案將受川普政府的監管審查，同時遭好萊塢多位頂尖人士反對。收購將讓Netflix取得龐大的影劇實力及知名串流服務HBO Max。

此次收購不包括華納兄弟探索公司旗下的有線頻道，如CNN、TNT、TBS和Discovery，這些頻道在交易完成前，將由華納兄弟探索公司另分拆出去。

幾十年來，華納兄弟製作過許多經典電影，包括《北非諜影》、《大國民》；近年則推出熱門影集如《黑道家族》、《權力遊戲》以及《哈利波特》系列電影。

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）說：「我們將攜手帶給觀眾更多他們所熱愛內容，並一同定義下個世紀的故事。」

Netflix製作過的全球熱門作品包括《怪奇物語》、《KPop惡魔獵人》及《魷魚遊戲》。

過去規模最大的同類交易，是迪士尼2019年以710億美元收購福斯（Fox）。

今天達成的收購共識將賦予華納兄弟探索公司每股27.75美元的估值，對應總股權價值約720億美元，企業總價值（包含債務）則約827億美元。

隨外界質疑聲浪四起，Netflix股價今天下跌超過3%。

雙方表示，這項經兩家公司董事會一致通過的交易，預計將在12至18個月內完成。