Netflix全新浪漫韓劇《一吻爆炸》預告釋出 張基龍、安恩真浪漫火花引爆

Netflix 今（5）日公布全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出最新消息，定檔宣布將於11月12日於Netflix全球上線，並同時釋出主海報與正式預告。繼全球熱播的韓劇《暴君的廚師》之後，這部浪漫喜劇將再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間。影集故事講述單身女子高多琳（安恩真 飾）為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽。原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫（張基龍 飾）後，隨著一次衝動的「吻」，讓兩人的辦公室生活徹底翻轉。

Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》

廣告 廣告

Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》

正式預告中，以灰頭土臉的灰姑娘高多琳（安恩真 飾）開場，不過她被周遭的男生形容成軟趴趴的燙菠菜，更直接嘲諷她說：「你跟燙菠菜一樣軟趴趴的，這世上有哪個男人會想跟燙菠菜交往？」不過就在此時，白馬王子孔志赫（張基龍 飾）出現，兩人展開浪漫約會。不過好景不長，孔志赫馬上發現高多林原來是有家庭的，氣憤的說道：「你有老公孩子了還跟我接吻？」，更氣憤地叫她：「滾」。但高多林竟霸氣地反嗆：「我才不滾！」嚇得孔志赫連忙後退。究竟兩人之間的感情將如何發展，預計將讓粉絲非常期待！

Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》

張基龍（《雖然不是英雄》、《我的室友是九尾狐》）飾演組長孔志赫，以聰明果斷與強烈的責任感著稱。然而，他井然有序的世界，因為那個改變一切的吻與隨後消失的女子，而開始產生動搖。安恩真（《許願吧，精靈》、《戀人》、《機智醫生生活》）飾演高多琳，為了保護家人而假裝已婚的她，在責任與謊言之間掙扎。沒想到這個祕密竟意外引發一段既出乎意料又真摯動人的愛情故事。

Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》

張基龍與安恩真兩位演員，以深厚情感演技，加上強烈的化學反應，《一吻爆炸》完美融合幽默、浪漫與驚喜火花，證明愛情往往在最意想不到的時刻與地點悄然降臨。《一吻爆炸》將於11月12日於Netflix全球獨家上線。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！