Netflix收購華納兄弟 引發好萊塢強烈反彈

（法新社華盛頓5日電） 影音串流巨擘Netflix今天因欲收購好萊塢傳奇製片廠華納兄弟（Warner Bros.）的重磅交易，面臨外界猛烈批評。

Netflix在好萊塢部分圈子裡早已被視為異類，主要因為它不願在電影院發行內容，並顛覆了傳統的產業慣例。

隨著Netflix成為華納兄弟最可能的得標者，好萊塢的菁英們發起了一場激烈的反收購運動。華納兄弟是「北非諜影」（Casablanca）、「哈利波特」（Harry Potter）系列電影及影集「六人行」（Friends）等知名作品背後的製片廠。

根據產業雜誌「綜藝」（Variety）報導，「鐵達尼號」（Titanic）導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）稱這起收購案是一場「災難」，而一群知名製片人也正遊說國會反對這項交易。

在一封致國會議員的信中，這些匿名的電影製作人警告，Netflix將「實際上扼住電影院市場的咽喉」，進一步損害已因觀眾從戲院和電視轉向串流而備受壓力的好萊塢生態系統。