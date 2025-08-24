潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Netflix美劇《Wednesday》名導Tim Burton歷代繆思│暗黑系女神 活出怪誕美
( Photos from Instagram @jennaortega )
添導新寵兒 - JENNA ORTEGA
出演作品：《Wednesday》(2022-2025)、《嘩鬼家族BEETLEJUICE》(2024)
23歲的Jenna個子細配上童顏，在Netflix美劇《Wednesday》中扮演學生Wednesday毫不違和。近日劇集第二季開播，宣傳活動上Jenna狀態大勇，選穿Ann Demeulemeester、Ashi Studio、Dilara Findikoglu等偏鋒品牌，衣品出色。
拍出愛火花 - HELENA BONHAM CARTER
出演作品：《 猿人爭霸戰 》(2001)、《魔街理髮師》(2007)、 《愛麗絲夢遊仙境》(2010 ) 等
來自英國的Helena自85年出道以來，多元化的演技備受讚賞。01年出演Tim Burton作品《 猿人爭霸戰 》後，兩人不僅先後合作8次，並開展戀愛關係。銀幕下的Helena風趣幽默、打扮獨特，最愛Vivienne Westwood的設計。
90年代IT Girl - WINONA RYDER
出演作品：《嘩鬼家族》(1988)、《幻海奇緣》(1990) 等
Winona 憑精緻美貌與獨特氣質稱霸90年代，收服男神Johnny Depp，參與Tim Burton電影每套都成為經典。01年因於百貨盜竊精品，令事業停滯。近年Winona回歸幕前，50多歲的她少了當年靈動，但增添了一份幹練。而Winona最愛的品牌必定是對她不離不棄的Marc Jacobs。
暗黑系邦女郎 - EVA GREEN 出演作品：《怪誕黑家族》(2012)、《柏鳥小姐的童幻世界》(2016)、《 小飛象》(2019)
外表冷艷、生活低調、相信超自然力量......這位法國女星注定會成為Tim Burton的女主角。鏡頭外的Eva喜愛古典femme fatale式造型，品牌方面獨愛法國貨，Roger Vivier、Balmain、Gaultier都是她的必然之選。
Netflix美劇《Wednesday》第二季正在熱播，女主角 Jenna Ortega最近憑藉怪誕且迷人的穿衣品味大獲好評。其實導演Tim Burton多年來挑女主角的眼光都非常精闢，回顧他的眾多繆思，位位都是演技非凡，品味獨特的怪誕女神。
