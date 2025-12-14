宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Netflix《不良一族尋愛記》超爆笑相睇引熱話！11位成員IG曝光！
Netflix《不良一族尋愛記》日前上架，找來11位前不良少年、暴走族在同一屋簷下，共渡14天，來看看當中有沒有誰互相看上眼，還是有火爆的對立關係，超有趣的背景設定讓這套綜藝一上架就引話題，以下為你先起底11位參加者身份，每一位都充滿故事，也叫人期待他們之間有什麼火花。
第一集一開始兩位男嘉賓塚原舜哉和佐藤匠海，一對視就跟走桌子準備開打，節目組更絕即時安排保安進場將他們拉開，比起他們一看不順眼就開打，更叫人驚訝的是為什麼戀愛綜藝有保安？
這群不良男女各自有着黑歷史，但他們成長過程也吃過許多苦，其中有參加者的孝順人設，更形成巨大反差萌，意外圈粉。
