Netflix 以 720 億美元收購 Warner Bros.，包括 HBO 和 HBO Max，交易預計於 2026 年完成
今日，Netflix 宣佈計劃以 720 億美元收購華納兄弟（Warner Bros.，簡稱 WB）。此次交易包括 HBO 及 HBO Max，但整個過程可能會相當漫長。因為 WB 的母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，簡稱 WBD）需要先將其全球網絡部門分拆為一家新的上市公司，名為 Discovery Global。預計這一分拆將在 2026 年第三季度完成，之後 Netflix 才會收購剩餘的部分，即 WBD 的現有串流及製作部門。
這個製作部門包含了 WB 的影業以及 HBO 和 HBO Max 串流服務。Netflix 表示，「期望保持 WB 的現有運營並加強其優勢，包括電影的院線發行。」此外，Netflix 還提到將為會員增加 WB 的豐富影視庫，以及 HBO 和 HBO Max 的節目內容。
這意味著 WB 的影業將繼續獨立運作，但目前尚不清楚 HBO Max 是否會被完全整合入 Netflix。無論如何，Netflix 預計這項交易將在 12 至 18 個月內完成，因此仍有充足的時間來了解後續的變化。
值得注意的是，Netflix 並不會收購 CNN、Discovery 及其所有頻道，或 TNT Sports，這些都將隸屬於 Discovery Global。
