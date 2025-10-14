Netflix 新作《Splinter Cell: Deathwatch》延續遊戲故事情節

距離上一次正統的 Splinter Cell 遊戲已經過去超過十年。因此，當以創作《約翰·威克》系列聞名的編劇 Derek Kolstad 接觸到全新的 Netflix 動畫改編時，他將這個故事視為遊戲沉寂期間的延續。Kolstad 在接受 The Verge 訪問時表示：「我想將其視為時間線自上一次遊戲以來一直在推進。」在這部名為《Deathwatch》的節目開始時，標誌性的角色 Sam Fisher 發現自己處於人生的新階段：「退休於一個偏遠的農場，驚訝於自己仍然活著。」不過，事情很快就出現了變故。

在《Deathwatch》中，這位新定居的 Fisher（由 Liev Schreiber 配音，接替了 Michael Ironside）迅速被拉回行動，因為他被迫幫助一位受傷且與隊伍失聯的年輕特工。起初，他正在享受喝茶和與狗 Kaiju 一起度過寧靜的時光，但當特工 Zinnia（由 Kirby Howell-Baptiste 配音）出現在他門前時，他被迫踏上充滿槍戰、裝備和無數血腥潛行擊殺的環球之旅。

Kolstad 表示，自己從小就受到 Tom Clancy 小說的影響，這次 Ubisoft 給予了他很大的自由度來塑造故事。「也許是因為已經有一段時間沒有 Splinter Cell 遊戲了，他們就讓我隨心所欲地發揮。」他說。「一旦我解釋了我正在做《老漢洛根》式的《點名》的概念，他們就明白我想要達成的目標。」

鑒於距離上一次 Splinter Cell 標題的時間已經非常久遠，Kolstad 希望能夠「簡單地介紹角色」，以方便新手觀眾的入門。不過，他同樣希望確保這仍然是粉絲所熟知和喜愛的 Sam Fisher，只是年紀稍長。「改編作品是很棘手的。」Kolstad 表示。「從一個媒介轉換到另一個媒介，你必須建立新的元素，同時也會失去一些東西。我確保我們盡可能保留他的歷史。」

這並不是 Kolstad 第一次在現有宇宙中發揮創意；他還參與撰寫了 Marvel 系列《獨行俠與冬日戰士》的幾集。然而，這是他第一次涉足動畫領域，這對他來說是一個重大的轉變。創作過程中有一種不太具體的感覺。Kolstad 可以看到藝術和動畫，但無法像在現場拍攝時那樣親自參觀拍攝場地。「當劇本完成後，你就會想，'好吧，讓我們看看兩年半後會發生什麼。' 這是最奇怪的事情。」他說，並補充道，「雖然對於這些背後的過程仍有一些我不理解的神秘元素，但我相信這些工作人員。」

不過，動畫的一個好處是，在動作場面上限制較少，因為不必太擔心預算、安全或重力等問題。儘管如此，Kolstad 表示，他在《Deathwatch》的動作設計上仍然相對克制——儘管有摩托車追逐和大量爆炸——主要因為這樣更符合角色和世界觀。

「我可以寫出世界上最大的動作場面，這會花費更多的資源——因為你需要動畫化更多元素——但在真人拍攝中，3000萬美元的預算可能變成1.5億美元的預算。」他解釋道。「所以他們鼓勵我盡可能地發揮創意。但坦白說，我喜歡那些親密的動作時刻。我喜歡潛行，我喜歡夜視鏡。所有這些親密的場景都一樣酷。」

《Deathwatch》中或許不出所料地帶有些許《約翰·威克》的風格。這在於流暢而殘酷的動作，但主要體現在情節設置上：一位老練的殺手最初希望過上平靜的生活，與可愛的狗相伴，卻在情況惡化後面臨挑戰。不過，Kolstad 認為兩者之間有一個關鍵的不同之處：「這隻狗活下來了。」

《Splinter Cell: Deathwatch》目前已在 Netflix 上線。

