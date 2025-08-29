Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能

Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！

《最後復活戰》荒井陸成最強話題選手

《最後復活戰》是專為退役或曾遭淘汰的運動員量身打造的競技節目，高強度的體能挑戰讓每場比拼都相當刺激，冠軍更將獲得3,000萬日圓（約158萬港元）的巨額獎金。眾多參賽者中，前日本國家水球代表荒井陸成為焦點。他在首集中率先衝線，雖然最終未能闖入總決賽，但這並未削減他的高人氣，反而讓他的知名度再次急升。

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

荒井陸「水球小巨人」傳奇故事

1994年出生於神奈川的荒井陸，自小便展現出超凡的運動天賦。雖然身高僅168公分，在動輒兩米的水球世界中顯得格外「迷你」，卻憑藉驚人的爆發力與敏捷度，被冠以「水球小巨人」的稱號。他多次代表日本出戰奧運、亞運等世界級賽事，並在杭州亞運摘下金牌。

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

2016年更曾赴水球強國匈牙利加盟名門俱樂部「HONVED」，鍛鍊出他更強大的意志與射門技巧。隊友與教練都盛讚他雖然個頭小，但動作靈活、觀察力敏銳，能以細膩的突破撕裂對手防線。這份不屈的精神以及全能的賽力，也正是他能在《最後復活戰》中迅速脫穎而出的原因。

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

荒井陸曾參與戀愛綜藝《離線找真愛》

除了運動成績亮眼，荒井陸在娛樂圈同樣具備人氣。他曾參與Netflix戀愛節目《離線找真愛》，憑藉爽朗笑容與真誠個性成功與女嘉賓Mimi成功配對，更在現實中發展成真情侶。兩人的甜蜜互動成為節目最大亮點之一，也讓他贏得更多女性觀眾支持。

圖片來源：TikTok@a2desu

圖片來源：TikTok@a2desu

不僅如此，他還活躍於Instagram與YouTube，分享日常訓練、時尚穿搭與私生活。曾有一次因日常影片「出浴不慎走光」，讓網民笑指：「懂得流量密碼」，人氣再度飆升。他的黑色系穿搭風格更是充滿男友力，簡約卻兼具力量感，既展現運動員硬朗氣質，也散發暖男魅力。

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

荒井陸曾陷低潮期

對荒井陸而言，水球早已不只是比賽，更是人生的信念。他經常透過社交平台推廣水球，期盼更多人認識這項被譽為「水中格鬥」的運動。他曾坦言2020年東京奧運延期讓他深陷低潮，長時間無法比賽迫使他正視生活中的另一面。他藉由慢跑與看韓劇等享受平凡時光的小愛好，重新找回對水球的初心。

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

荒井陸偶像是他？

荒井陸的偶像則是大谷翔平，他曾特地遠赴洛杉磯觀賽。他直言：「看到他實現夢想並在大聯盟大放異彩，真的讓我深受激勵。」對荒井陸來說，偶像的存在是一種良性壓力，推動自己不斷前行。雖然未能在《最後復活戰》中奪冠，但他已用行動證明「復活」並不需單靠一場比賽，而是要勇敢追夢與不斷挑戰開創屬於自己的「第二春」。

圖片來源：Instagram@a2desu

圖片來源：Instagram@a2desu

28歲平野紫耀「放下偶包」認真搞笑花絮照意外地圈粉，認識「行走版LV」日本全能百變idol偶像魅力

