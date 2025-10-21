Netlix第3季獲利不如預期 股價應聲重挫

高盛發表中國市場策略報告，中國出口的故事已發生轉變，市場過去認為中國出口商只是為發達市場消費者提供低成本、低附加值產品的觀念已經不合時宜。如今，中國越來越多地將產品銷售至新興市場作為最終目的地，在高端製造領域取得全球市場份額，並向世界輸出服務、知識產權和文化。 該行指中國企業「走出去」的影響與受益者：(1)GDP與GNP之間的差距可能進一步擴大；(2)匯率升值壓力將逐步累積；(3)企業盈利將越來越不依賴於國內經濟增長；(4)透過資本市場進行海外投資與擴張的融資需求將上升；(5)一批「中國出海領軍企業」正在崛起，該行篩選出25家中資股(獲得高盛「買入」評級、橫跨12個行業)具備全球競爭實力並能把握海外機遇的公司。這些公司去年平均有34%的收入來自海外，且海外收入佔比較2021年累計提升了9個百分點。 高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單，相關股份均獲「買入」評級： 股份 阿里-W(09988.HK) 寧德時代(300750.SZ) 拼多多(PDD.US) 小米集團-W(01810.HK) 比亞迪(002594.SZ) 美的集團(000333.SZ) 中際旭創(300308.SZ) 攜程

AASTOCKS ・ 19 小時前