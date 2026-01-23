歷史之聲，臻於未來

柏林, 德國 - Media OutReach Newswire - 2026年1月23日 - Neumann自豪地宣布推出M 50 V，標誌著錄音史上最具代表性的麥克風之一的重磅回歸。這款傳奇電子管麥克風曾塑造了無數古典錄音和電影配樂的聲音，M 50 V是其忠實復刻版。





Neumann傳奇再現——M 50 V電子管麥克風



1951年問世的原版麥克風M 50憑藉其獨特的指向性和卓越的瞬態響應，成為管弦樂錄音的標杆，並推動了Decca Tree技術的發展。如今，M 50 V透過對細節的精益求精與對當代工作流程的細微改進，將這份傳承帶入當今時代。



Neumann保持原版聲學理念，包括內置於40毫米球體中的小振膜全指向性麥克風頭，同時採用鈦金屬振膜以提升穩定性和耐用性，確保重現與傳奇M 50相同的生動成像與強勁低頻響應。



精准，傳承與卓越音質

M 50 V將原版電路設計與現代超低雜訊微型電子管及防射頻干擾連接器相結合，確保在當今環境中具備抗干擾能力。隨附的NM V電源可自動適應當地電壓，支援新版M 50 V和以前各類M 50麥克風版本。



「我們的目標是致敬經典傳承，同時滿足現代錄音需求，」Neumann產品組合經理Jorma Marquardt表示，「M 50 V在德國手工製造，遵循原版規格，並增加諸多升級設計，如鈦金屬麥克風頭以及軛架安裝中改進過的機械解耦結構。無論是立體聲、環繞聲及沉浸式格式，M 50 V都是管弦樂錄音與影視配樂的終極之選。」



每只M 50 V均由Neumann專業服務與品質控制團隊按訂單定製，確保對細節與原版聲音的完美還原。為保證最高標準，產量受到嚴格限制。



「這次復刻不僅是一款麥克風，更是錄音歷史的重生，」Neumann服務與品質控制負責人Medzid Veseli表示，「我和我的團隊為手工打造每台設備而感到無比榮耀。每個組件都經過精心檢測與組裝，為專業人士呈現他們所期待的Neumann傳奇音質。」



M 50如何塑造錄音產業

Neumann M 50擁有超過70年的輝煌歷史。

20世紀50年代，它成為Decca Tree技術的首選麥克風，這項技術由Decca Records的工程師創造，用於立體聲管弦樂錄音。該設置至今仍是古典音樂和電影配樂領域的黃金標準。



M 50定義了無數經典專輯的聲音，被頂尖錄音工程師廣泛應用於管弦樂與音樂廳錄音。此外，因其生動的成像效果和自然的深度感，M 50深受傳奇電影作曲家與配樂工程師信賴，並成為好萊塢配樂舞台的重要設備。



除了古典領域，M 50憑藉其獨特的全指向麥克風頭和平滑的高頻提升特性，在流行與爵士錄音中，也被廣泛用作鼓組、銅管樂組及樂隊合奏的房間麥克風。20世纪50年代，它成为Decca Tree技术的首选麦克风，这项技术由Decca Records的工程师创造，用于立体声管弦乐录音。该设置至今仍是古典音乐和电影配乐领域的黄金标准。



經典聲音 完整套裝

M 50 V套裝包括：



選用鈦金屬麥克風頭的M 50 V麥克風，在德國手工製造

自動電壓適應的NM V電源

配備機械解耦的標誌性軛形支架

防射頻干擾連接器和連接線（10米/33英尺）確保操作無干擾

德國手工製作的高品質收納箱

訂購兩支及以上數量的M 50 V麥克風附贈配對服務

憑藉獨特的音色特質與精湛的製造工藝，M 50 V延續Neumann卓越傳統——傳奇重生，專為新一代音頻專業人士打造。



供貨資訊

現在，M 50 V已在德國手工生產，客戶及經銷商可以開始預訂，預計將於2026年2月起開始向歐洲、北美及部分亞太地區發貨。



更多資訊，請訪問：https://www.neumann.com/zh-cn/products/microphones/m-50-v



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於Neumann

Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇錄音麥克風，如U47，M49，U67和U87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein+Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器設計領域的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音室監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨著首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH自1991年起成為Sennheiser集團成員，並由Sennheiser遍佈全球的子公司網路和長期貿易夥伴負責代理。



www.neumann.com







新聞稿由客戶提供

