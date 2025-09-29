男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
Neumann推出五款全新KH系列低音監聽音箱
為立體聲、環繞聲及沉浸式監聽系統帶來精準低頻重現
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - 德國專業音頻品牌Neumann欣然宣布在其備受讚譽的KH系列中推出五款由DSP驅動的全新低音監聽音箱：KH 805 II、KH 810 II 和 KH 870 II 以及音頻網絡（AoIP）版本 KH 810 II AES67 和 KH 870 II AES67。憑藉高聲壓級表現，這些低音監聽音箱為立體聲、環繞聲及沉浸式音頻工作流程帶來無與倫比的精準度、強大能量和靈活性。
「隨着沉浸式音頻成為音樂製作、後期製作和廣播的新標準，可靠的監聽比以往任何時候都更加重要，」Neumann首席執行官Yasmine Riechers表示。「我們全新的KH低音監聽音箱為各種規模的錄音室和不同格式——從立體聲到環繞聲及沉浸式系統——提供可擴展的解決方案，並能與模擬及配備DSP的KH監聽音箱無縫集成。」
更強動力 & 多聲道低頻管理
在KH 750 DSP的成功基礎上，KH 805 II提供約兩倍的輸出功率，帶來更大的動態餘量和低頻表現力，是搭載了Neumann KH 120 II、KH 150 或 KH 310 監聽音箱的立體聲系統的理想選擇。
KH 810 II新增多聲道低頻管理功能，支持高達7.1.4的系統配置，非常適合沉浸式音頻製作。它採用與KH 805 II相同的聲學設計，並支持最多十一隻錄音室監聽音箱的低頻管理。
KH系列旗艦款KH 870 II不僅擁有與KH 810 II相同的多聲道功能，還能提供兩倍於KH 810 II的輸出功率。KH 870 II專為大空間和高需求應用打造，完美適配KH 420等大尺寸監聽音箱。
兩款AES67版本，支持AoIP工作流程
KH 810 II AES67和KH 870 II AES67能夠無縫集成至現代廣播及網絡化音頻環境。支持12路AES67輸入通道，全面兼容ST 2110、ST 2022-7冗餘協議、RAVENNA®、NMOS及DANTE®流媒體標準，賦予設備長期靈活性與完整的系統集成能力。
DSP強大性能與MA 1集成
所有全新KH低音監聽音箱均搭載Neumann先進的DSP引擎，支持通過MA 1監聽音箱自動校準系統（需單獨購買）實現無縫系統調校，使用户可以優化整體監聽設置（包括模擬KH監聽音箱），實現房間聲學和相位的一致性。
KH低音監聽音箱的低頻延伸至16Hz，為要求嚴格的混音和母帶製作提供所需的清晰度與精準控制。
完善的低音監聽音箱系列
隨着新型號的加入，Neumann現已推出完整的DSP低音監聽音箱系列——從緊湊型KH 750 DSP到強大的KH 870 II——全面滿足在音樂製作、剪輯、後期製作、配樂、混音及母帶處理中，從立體聲到沉浸式音頻的所有監聽需求。所有型號均支持最低16Hz的聽覺閾值，與Neumann錄音室監聽音箱共同打造全頻段參考級音質。
「我們的全新低音監聽音箱相比前代產品取得了顯著進步，失真和端口噪聲大幅降低，」產品負責人Stephan Mauer表示。「值得一提的是，它們既可以與模擬的KH系列錄音室監聽音箱組合使用，也兼容配備DSP的KH系列監聽音箱，是升級現有立體聲系統和/或擴展至沉浸式監聽的理想之選。同時，通過MA 1，整個系統還可實現精準的房間聲學校準，徹底告別低頻調試的盲聽猜測。」
欲了解更多信息，請訪問：www.neumann.com
關於Neumann
Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇麥克風，如U 47, M 49, U 67和U 87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein + Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器領域的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音室監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨着首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH於1991年併入Sennheiser集團，通過Sennheiser的子公司和長期貿易伙伴網絡進行全球銷售。
