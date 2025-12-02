開啓Apple Vision Pro空間音頻混音新時代

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月2日 - Neumann自豪地推出VIS——虛擬沉浸式工作室（Virtual Immersive Studio），這是一款專為Apple Vision Pro設計的開創性空間音頻定位控制應用程式。VIS通過讓創作者在三維增強現實環境中直觀地控制Logic Pro，重新定義了沉浸式音頻製作。





廣告 廣告

Neumann發布VIS——重新定義沉浸式混音



VIS開啓了空間音頻工作流程的新篇章。現在，製作人不再侷限於抽象的二維介面，而是可以在三維空間中看見、觸碰並移動聲音源。音頻對象以增強現實中的視覺元素形式出現，用家可以通過手勢自然地定位它們。自動化操作轉變為一場表演，混音過程變成富有創意的沉浸式體驗。



「VIS不僅僅是一款應用程式，更是一種對聲音的全新思維方式，」Neumann首席執行官Yasmine Riechers表示，「它讓沉浸式音頻變得栩栩如生、有形且直觀。近一個世紀以來，Neumann不斷重新定義音頻領域的可能性，我們的開拓精神驅使着我們塑造未來。憑藉VIS，Neumann站在音頻創新的前沿，將前瞻性理念轉化為行業新標杆。」





Introducing VIS



無縫集成Logic Pro

VIS直接連接到Mac上的Logic Pro，作為應用程式內的一個設備出現。配對成功後，用家可在Apple Vision Pro內的虛擬螢幕上查看Logic Pro，調整大小並將其置於環境中的任意位置。得益於Apple Vision Pro的低延遲透視技術，用家在沉浸於虛擬混音空間的同時，仍可與他們的實體設備進行交互。



靈活的監聽體驗——隨時隨地

VIS支持揚聲器和耳機監聽。VIS包含RIME，可用於移動或基於耳機的工作流程。RIME是Neumann專有的空間音頻播放外掛程式，支持最高7.1.4格式。RIME利用Apple Vision Pro先進的頭部跟蹤技術，提供極其逼真的監聽體驗，使沉浸式製作可以在從專業錄音室到遠程位置的任何環境中得以實現。



「我們希望通過VIS讓沉浸式音頻混音像演奏樂器一樣自然，」Neumann產品經理Jorma Marquardt表示，「通過結合空間計算與直觀手勢控制，我們賦予創作者一款將技術流程轉化為富有表現力和創造性體驗的工具。它不僅僅是關於混音，更是在空間中塑造聲音。」



由AMBEO驅動的沉浸式創新

VIS基於前沿的AMBEO技術打造，提供先進的虛擬聲學算法和空間真實感。AMBEO助力專業人士打造不止於聽見，更能深刻感受到的沉浸式音頻體驗。有了VIS，空間音頻工作流程變得更具表現力、自然且易於使用，將技術複雜性轉化為創作自由。



「Neumann與AMBEO推動沉浸式體驗超越了傳統工作流程，不僅推進了空間音頻技術的發展，也讓它們更直觀易用，」AMBEO的Kai Detlefsen表示，「通過VIS，我們正在讓更廣泛的創作羣體能以直觀且富有表現力的方式，參與空間音頻製作。我們的目標是賦能專業人士和新興人才，讓他們即刻理解沉浸式聲音，並開始以自信和想像力塑造沉浸式音頻。」



主要功能：



在Apple Vision Pro上進行空間混音的3D可視化介面

基於手勢的聲音源定位

在Mac上與Logic Pro完全集成

所有音頻對象的視覺概覽

三維自由度頭部跟蹤

通過RIME支持揚聲器和耳機監聽



系統要求：運行visionOS 26或更新版本的Apple Vision Pro，運行macOS 26或更新版本的Mac，Logic Pro 11.2或更新版本，且設備需連接至同一個Wi-Fi網絡。



獲取方式

VIS現已在Apple App Store上線。

鏈接：APP STORE

更多資訊請訪問 Neumann.com



指尖觸控，探索空間音頻——暢享前所未有的混音體驗。



Mac、macOS、Apple Vision Pro及Logic Pro是Apple Inc.的註冊商標或商標。



Hashtag: #Sennheiser #Neumann #VIS #AppleVisionPro #LogicPro







http://www.neumann.com

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於Neumann

Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇錄音麥克風，如U 47, M 49, U 67和U 87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein + Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器設計領域的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音室監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨着首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH自1991年起成為Sennheiser集團成員，並由Sennheiser遍布全球的子公司網絡和長期貿易夥伴負責代理。

www.neumann.com







新聞稿由客戶提供

