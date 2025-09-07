Neuralink 在加拿大成功推廣腦部晶片植入技術

來自加拿大的兩名脊髓受傷患者，成為首批在美國以外接受 Neuralink 大腦植入的病人，這一消息本週由多倫多的健康網絡（University Health Network, UHN）確認。這次手術標誌著 Neuralink 臨床試驗計劃的首次國際擴展。

這些手術於多倫多西部醫院（Toronto Western Hospital）進行，兩名患者均為來自安大略省和阿爾伯塔省的 30 出頭男性，手術分別在 8 月 27 日和 9 月 3 日進行，由神經外科醫生 Dr. Andres Lozano 主持。兩名患者都接受了 Neuralink 的首個設備 Telepathy 的植入，這一設備使得用戶僅通過思考就能與技術設備互動。Lozano 表示，效果幾乎是立即可見的。他提到：“第一名患者在幾分鐘內就能通過思考來控制光標。這速度極快，信號被解碼後，人工智能會閱讀這些信號並將其轉換為光標上的運動。”他補充道：“他們只需思考，事情就會發生。”

根據 CBC 的報導，兩名患者在手術後的第二天就已出院。Neuralink 在推特上發佈消息表示：“我們剛剛在加拿大完成兩例手術——這是我們在美國以外的首次手術！這是將我們的技術帶給全球更多人的重要一步。”

這些加拿大患者將至少接受一年的監測，研究團隊可以再招募最多四名同樣有脊髓受傷或肌萎縮側索硬化症（ALS）患者參加試驗。試驗將重點放在安全性和生活質量的改善上，醫生們將觀察潛在的副作用，如癲癇發作、感染或中風。在接下來的幾個月內，患者預計將從移動光標進步到僅用思考在虛擬鍵盤上打字。Lozano 表示：“這實際上是一個初步步驟，以評估是否應將此技術擴大並推廣到更大的人群。現在的設備是光標，但將來你可以駕駛汽車，駕駛輪椅，甚至駕駛機器人。”

Neuralink 在臨床試驗中的進展，不僅展示了其技術的潛力，也為改善脊髓受傷和神經系統疾病患者的生活質量帶來了希望。隨著這項技術的成熟，Tesla 和 Elon Musk 的創新理念將可能對未來醫療科技產生深遠的影響，進一步改變人們的生活方式與健康管理方式。

推薦閱讀