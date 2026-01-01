Neuralink 計劃於 2026 年展開大規模生產及全自動手術程序

Elon Musk 於社交平台 X 上發布消息，表示他的腦植入公司 Neuralink 將於 2026 年開始高量產其腦-電腦介面設備，並轉向完全自動化的手術程序。這款植入設備旨在幫助那些有脊髓損傷等病症的人，通過直接與電腦互動來改善生活質量。該公司的首位患者已展示出能夠使用植入設備來玩視頻遊戲、瀏覽互聯網、在社交媒體上發帖以及在筆記本電腦上移動光標的能力。

Neuralink 於 2024 年啟動了腦植入的人體試驗，此前美國食品藥品監督管理局（FDA）曾於 2022 年拒絕了其申請，之後公司解決了相關的安全問題。根據 Musk 的說法，該公司的腦-電腦介面設備的生產將在 2026 年開始大規模生產，並將採用幾乎完全自動化的手術程序，設備線會穿過硬膜，無需移除，這是一個重要的進展。

在九月，Neuralink 表示全球已有 12 名重度癱瘓患者接受了植入，並透過思維控制數位和實體工具。該公司在六月份的融資輪中籌集了 6.5 億美元，這些擴張計劃是 Elon Musk 於 2026 年所規劃的更大項目的一部分，涵蓋太空探索、人工智能、運輸和認知技術等領域。

在太空探索方面，SpaceX 正準備於 2026 年發射其首艘 Starship V3 太空船，這艘升級的飛船將搭載新的 Raptor V3 引擎，並預計將在軌道上進行推進劑轉移測試，這將有助於未來前往月球或火星的長途任務。SpaceX 還計劃部署 Starlink V3 衛星，以提供升級的性能和更快的互聯網連接。

Neuralink 也在計劃一個獨立的里程碑，該公司的 Blindsight 植入設備旨在為完全失明的人恢復視力，預計將於 2026 年進行首個患者試驗。這款腦-電腦介面使用超細線刺激視覺皮層，創造光和形狀的感知。

在城市交通方面，Musk 的 Boring Company 計劃於 2026 年春季開通納什維爾環路的第一部分，這個基於地下電動車的交通系統將連接納什維爾市中心、會議中心和納什維爾國際機場，行程約需八分鐘。該項目旨在減少地面交通擁堵，同時提供零排放的交通選擇。

Tesla 也計劃於 2026 年顯著擴大生產，預計將於四月開始 Cybercab 的生產，並與 Tesla Semi 和 Optimus Gen 3 人形機器人的大規模生產同步進行。Tesla 還計劃推出無需監督的全自駕模式，並擴展其能源儲存業務，推出 Megapack 3 和 Megablock 系統以支持大規模電網儲存。

在人工智能領域，Musk 的初創公司 xAI 正在擴大其位於田納西州孟菲斯的 Colossus 超級電腦集群，該公司已獲得第三棟大樓的使用權，計劃將訓練能力提升至近 2 千兆瓦。與此同時，Musk 擁有的社交媒體平台 X 也在考慮增加創作者的收益，潛在超越 YouTube，以作為保留原創內容的一部分策略。這些舉措強調了 Musk 同時推進多個技術領域的努力，並將 2026 年視為其公司的關鍵年份。

