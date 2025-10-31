8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
Neuralink 醫療測試有望讓患者使用 Tesla Optimus 實現非凡成就
如果測試成功，Neuralink 的患者有望能夠利用 Optimus 實現驚人的成就。這一創新技術將可能改變人們的生活，幫助他們克服某些身體或認知上的限制。Neuralink 的目標是通過腦機介面技術，讓人類能夠與機器進行直接的互動，從而提高生活質量。
目前，Tesla 的研究團隊正專注於優化這一技術，使其能夠更有效地應用於不同的患者身上。這一進展不僅展示了 Tesla 在人工智能和機器人技術領域的前沿地位，也為未來的醫療科技帶來新的希望。隨著技術的成熟，Neuralink 有潛力在醫療和康復領域產生深遠的影響，推動人類向更高的生活水平邁進。
Tesla 的持續創新不僅顯示了其在科技領域的領導地位，更展現了其對改善人類生活的堅定承諾。隨著這些技術的進一步發展，未來的市場將可能見證前所未有的變革，促進人類與技術之間的深度融合。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 高管 Tom Zhu 強調安全為 FSD 的核心要素
Tesla 的高級副總裁 Tom Zhu 最近強調了全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD） […]TechRitual ・ 12 小時前
恒生私有化｜彭博：有望明年3月底前完成
滙豐控股（0005）在本月初宣布私有化恒生銀行（0011）。據彭博報道，私有化恒生有望於明年3月底前完成。 滙控早前指，收購私有化可望在明年上半年完成。彭博報道稱，滙控周四在聲明中修改了時間表，認為現在交易將於明年第一季完成。根據滙控聲明，將於下月公布更詳細的交易時間表。 自2000年代初以來，私有化恒生是am730 ・ 11 小時前
OnePlus 15s/15T 旗艦芯片及大容量電池信息洩漏
根據來自微博的知名消息來源 Digital Chat Station 的最新傳聞，一加（OnePlus）正在研 […]TechRitual ・ 7 小時前
Honor GT 2 及 GT 2 Pro 主要規格曝光
據報導，honor 預計將於 12 月發佈 GT 2 系列，該系列可能包括 GT 2 和 GT 2 Pro 兩 […]TechRitual ・ 9 小時前
2025立法會選舉提名(選委會界別)
【Now新聞台】2025立法會選舉，當局接獲選委會界別提名如下(截至2025年10月30日(星期四)下午5時)：至今累計31人報名獲提名人士姓名｜性別｜職業｜政治聯繫｜遞交提名日期吳傑莊｜男｜商人｜/｜2025年10月24日管浩鳴｜男｜神職人員｜/｜2025年10月24日梁美芬｜女｜香港大律師、實務教授｜經民聯、西九新動力｜2025年10月24日林振昇｜男｜工會工作者｜港九勞工社團聯會｜2025年10月24日黃國｜男｜工會工作者｜工聯會｜2025年10月25日馬光如｜女｜行政管理人員｜工聯會｜2025年10月25日何君堯｜男｜律師｜/｜2025年10月25日陳恒鑌｜男｜議員、工程集團副總裁｜民建聯、新社聯｜2025年10月25日陳仲尼｜男｜投資經理｜民建聯｜2025年10月25日洪錦鉉｜男｜公司董事、區議員｜民建聯｜2025年10月25日柯家洋｜男｜/｜/｜2025年10月27日郭志華｜男｜商人｜/｜2025年10月27日梁子穎｜男｜立法會議員、註冊教師｜工聯會｜2025年10月27日曾志文｜女｜非牟利機構總幹事｜工聯會｜2025年10月27日何敬康｜男｜立法會議員｜新民黨｜2025年now.com 新聞 ・ 5 小時前
太妍設計親自操刀！Casetify 聯名浪漫薰衣草紫色手機殼亮點一次看
少女時代隊長太妍為慶祝 Solo 出道十週年，與 CASETiFY 攜手打造充滿心意的獨家聯名系列！系列設計靈感源自太妍十年的音樂旅程，並她最愛的薰衣草紫為基調，融入親手寫下的「Purpose」、「Happy 10th Anniversary TY」等真摯字句，以及充滿回憶的拼貼照片，，將她對音樂的熱愛與對粉絲的感謝，化為可隨身攜帶的溫暖紀念。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
研究：孕期感染新冠病毒 子女患自閉症風險或增逾一倍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）一項最新研究顯示，孕婦在懷孕期間感染新冠病毒，其子女被診斷患有自閉症或其他神經發展障礙的風險較高。Yahoo 健康 ・ 6 小時前
《寶可夢傳說ZA》掀起「玩命攝影社」風潮！捕捉最危險的緊張時刻
《寶可夢傳說Z-A》推出後，雖然場景建模簡陋到被許多玩家吐槽，但更精緻的玩家角色模型、豐富的服裝飾品選擇、功能更多的拍照模式，卻吸引無數玩家曬出各種有趣的照片。而近日，社群中出現一個名為「#寶可夢ZA玩命攝影社」的標籤，要玩家在被寶可夢攻擊前的瞬間拍下照片。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Elon Musk 旗下 AI 公司 xAI 在 Palo Alto 租用空間，擴大業務版圖
Elon Musk 旗下公司的影響力在帕洛阿爾托不斷擴大，這對於這位 CEO 在該地區的計劃來說，無疑是一個正 […]TechRitual ・ 4 小時前
上海機場首度推出人形機器人管家服務
上海機場首度推出人形機器人管家服務TechRitual ・ 10 小時前
Apple 第四季營收創新高，服務業務收入達歷史新高
Apple 公布了截至 2025 年 9 月 27 日的財務結果，庫比蒂諾迎來了幾個新紀錄。總收入為 $102 […]TechRitual ・ 8 小時前
美國士兵首次成功操控全尺寸 Black Hawk 直升機無人機
美國士兵首次成功操控全尺寸 Black Hawk 直升機無人機TechRitual ・ 9 小時前
捲入委內瑞拉與美國政治風暴 千里達漁民不敢出海
（法新社千里達及托巴哥共和國30日電） 距委內瑞拉不遠的千里達及托巴哥共和國，近日深陷美國部署軍艦引發的政治風暴中心。58歲的穆迪說，委內瑞拉當局最近加強對其海域的管制，以往千里達及托巴哥的漁船可自由進出捕魚，如今則被嚴格限制。法新社 ・ 8 小時前
《SD鋼彈 G世代 永恆》新增主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，樂曲包第二彈也開賣
Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，主要關卡新追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，並推出新增了UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」等陣容的精選機體補給。遊戲中更同步推出了「世代之塔『EAST TOWER』」，並正式開售「樂曲包 vol.2」。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
不用再跨境搬內地白電，米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行版實試
近來小米香港總算引進更多家電產品，在屬黑色家電的電視之後，白電方面就以洗衣機為初次嘗試，引進了高性價比的米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行版，Yahoo Tech 編輯以下為大家分析各項優劣和注意事項。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Apple iPad Pro (2025) 拆解顯示內部結構複雜性
Apple iPad Pro (2025) 拆解顯示內部結構複雜性TechRitual ・ 20 小時前
神舟21號預計明晚11時44分發射
神舟二十一號載人飛船預計明晚11時44分發射，由執行過神舟十五號任務的張陸擔任指令長，三名航空員涵蓋70後、80後，90後三個年齡層。神舟二十一號航天員乘組將會新開展27項科學與應用項目，並首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗。另外，中國載人航天工程透露，兩名港澳航天員正開展航天專業技術相關訓練，整體狀態良好，之後再強化訓練，期待他們亮相。(WL)infocast ・ 1 天前
LG電子稱將與Nvidia擴大在AI、機器人領域合作
LG電子今日表示，將與美國科技巨頭Nvidia就擴大機器人、智能工廠等實體人工智能產業合作達成協議。LG電子在新聞稿中表示，LG電子將加入Nvidia的人工智能平台生態系統，以增強其機器人能力。並指出，LG電子一直在以Nvidia的人形基礎模型Isaac Groot為基礎開發自己的物理人工智能模型。 LG電子表示，與Nvidia達成共識，收集高品質的數據是實現實體人工智能的關鍵，雙方同意擴大合作，以促進機器人的數據學習。該公司補充說，其他合作領域包括開發基於數字孿生技術的下一代智能工廠解決方案。同時表示，也尋求與Nvidia在人工智能數據中心領域的合作，利用其冷卻解決方案。(CW)infocast ・ 13 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 12 小時前