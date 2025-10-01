在成為第一位接受 Neuralink 大腦電腦介面的患者不到兩年的時間，Noland Arbaugh 的生活已經發生了徹底的改變。Arbaugh 在 2016 年的一次游泳事故中從肩膀以下癱瘓，隨後接受了一次為期兩小時的機器人手術，將 Neuralink 的 Telepathy 裝置植入他的運動皮層。這使他能夠僅用意念控制設備，甚至玩視頻遊戲。

自從植入後，Arbaugh 重拾了曾經無法進行的日常活動。根據《The Valley Vanguard》的報導，他可以上網瀏覽、玩《瑪利歐賽車》等視頻遊戲、學習神經科學，還能在不費吹灰之力的情況下操作智能家居。雖然這個裝置需要定期充電，但 Arbaugh 認為這種權衡與帶來的獨立性相比是微不足道的。他形容在 Neuralink 手術前的生活為「一段毫無意義的模糊時間」。如今，他每天花費多達十小時使用這個芯片來學習和與他人聯繫。他已經回到學校，深入研究神經科學，並通過公開演講發現了新的生活意義。他毫不猶豫地與世界各地的觀眾分享自己的故事。「這感覺就像我得到了第二次機會，」他說。「我一直有潛力，現在我有了表達它的方式。」

成為第一位 Neuralink 患者並不容易。根據《Forbes》的報導，Arbaugh 面臨了媒體的強烈關注、網絡騷擾，甚至在家中發生了因惡作劇電話引發的危險 SWAT 事件。儘管如此，他仍然是這項技術的積極支持者，並通過演講活動和公共宣傳為自己的倡導提供資金。由 Tesla 和 SpaceX 首席執行官 Elon Musk 創立的 Neuralink 旨在無縫地將人類思想與技術設備連接，潛在地恢復癱瘓者或其他病症患者的溝通和運動能力。Arbaugh 使用 Telepathy 裝置的成功提供了可行性的具體示範，而根據 Elon Musk 的說法，Neuralink 現在正準備推出其 Blindsight 裝置，該裝置應該能夠恢復視力給視力受損者。

此項技術的發展不僅改變了 Arbaugh 的生活，也為許多面臨類似挑戰的人提供了新的希望。Tesla 在這方面的創新不僅展現了其在科技領域的領導地位，還可能對未來數字醫療和人機交互的發展產生深遠影響。隨著這些技術的推廣，Tesla 的創新將持續引領市場，為人類的未來開創更多可能性。

