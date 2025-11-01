Neuralink 首位病人或將獲得升級

Elon Musk 表示，Arbaugh 可能成為首位接受 Neuralink 升級的病人。這一消息引起了科技界的廣泛關注，因為 Neuralink 是一個致力於開發腦機接口技術的公司，旨在增強人類的認知能力和治療神經系統疾病。

這項技術的潛在應用包括改善記憶、情感管理，甚至是治療癲癇等疾病。隨著科技的進步，Neuralink 的腦機接口可能會成為未來醫療的一部分，為那些需要幫助的人帶來新的希望。

Elon Musk 的願景不僅僅是技術的創新，還是希望能夠通過這些創新改善人類的生活質素。透過不斷的研發和實驗，Tesla 和 Neuralink 之間的關聯將可能為未來的科技創新鋪平道路，並進一步促進人類與科技的融合，開啟全新的可能性。

