【NEURAMIS®韓國仙女針】優美施 - 水光肌神器推薦Medytox - 韓星朴炯植代言蜜桃針＆櫻桃針登陸香港！

韓流醫美界，NEURAMIS®韓國仙女針⼀直以⾼品質、安全⾃然著稱。今年，Medytox 攜⼿全球品 牌⼤使——⼈氣韓星朴炯植，為這款⾼端透明質酸填充劑注入全新活⼒，慶祝上市12週年！無論你是追求⽔潤光澤的年輕肌膚，還是想雕塑完美輪廓，這系列產品都能讓你⾃信滿滿。

NEURAMIS®韓國仙女針是什麼？30秒快速認識

● 韓國最⼤藥廠Medytox旗下⾼端透明質酸填充劑品牌

● 同時擁有「歐盟EDQM認證」+「美國FDA認證」之⾼品質原料及⾼標準管控。 ⽣產過程遵守更加 嚴謹的規格：要求低⾄接近「零檢出」的 BDDE 殘留量，達到極⾼安全性。

● 在韓國醫美診所市佔率連續多年第⼀（2024年數據超過30%）

● NEURAMIS® 系列已出⼝⾄全球35個國家。

2025年更新增兩款新品——NEURAMIS® Heart 蜜桃針 與 NEURAMIS® Skin Enhancer 櫻桃針，正式完成六⼤產品陣容。

全新推出的 NEURAMIS® Heart 蜜桃針專為中臉部提升與輪廓雕塑⽽優化設計，能帶來⾃然飽滿的 立體感；NEURAMIS® Skin Enhancer 櫻桃針專注於全⾯提升肌膚⽔潤度、彈性與光澤，更獨有緊致提升功效。

韓國⼈最愛的NEURAMIS®韓國仙女針 - 六⼤產品⼤比拼（2025全新陣容）

經典款＋12週年新品兩款，滿⾜從入⾨到進階需求：

1. NEURAMIS® Skin Enhancer 櫻桃針（朴炯植代⾔新品） → 獨有緊致提升功效，boost 彈性、光澤 + 緊緻，提升細紋淡化。全⾯⽔潤升級，提升彈性＆光澤，讓肌膚像櫻桃般粉嫩透亮。

2. NEURAMIS® Heart 蜜桃針（朴炯植代⾔新品） → 中臉部專攻，提升輪廓＋⾃然飽滿，打造 「蜜桃般」立體感，像朴炯植的V臉秘訣！適合凹陷提拉，效果持久。

3. NEURAMIS® Lidocaine 經典填充款 → 減淡所有面部皺紋。

4. NEURAMIS® Deep Lidocaine → 改善面部較深的皺紋和虎紋。

5. NEURAMIS® Volume Lidocaine → 適合鼻子，面部輪廓和下巴塑型。

6. NEURAMIS® Light Lidocaine→ 針對皮膚水分，彈性，質地緊致提升。

NEURAMIS 不只是填充，更是喚醒肌膚⾃癒⼒。

朴炯植代⾔，⾃信輪廓正展示其魅⼒：內外合⼀，創造韓星級⽔潤立體。

選獲Medytox香港總代理認可的註冊診所

