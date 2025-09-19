樺加沙強度或達超強颱 沿岸水位或與山竹天鴿相若
New Balance x Miu Miu聯名波鞋新款亮相！530SL淡灰色麂皮款，高訂氣質讓鞋迷難以抗拒
Miu Miu x New Balance 再度攜手，推出以 530SL 運動鞋為核心的全新限量系列！此聯名不僅延續雙方標誌性風格，更邀來網球新星 Coco Gauff 參與合作，將運動機能與高級訂製美學完美結合，難怪消息一出已引起高度關注！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這款聯名鞋的設計靈感源自1992年的經典鞋款，在保留經典輪廓的同時，加入了現代設計元素，並延續 Miu Miu 標誌性的「雙鞋帶」細節，低調中流露奢華氣質。
系列運用麂皮、網布、漆皮與金屬皮革等多樣材質拼接，既有休閒運動的隨性，又有大膽前衛的混搭質感，打造出豐富的視覺層次。
鞋款不僅外型吸睛，更注重穿著感受，採用緩震與支撐力極佳的橡膠厚底設計及透氣網布，無論日常搭配或長時間穿著都非常適合。
聯名鞋共推出三種配色：「Silver/Platinum」、「Black/Anthracite Gray」與「Periwinkle Blue」，分別以未來感銀灰、經典黑和清新藍調呈現，滿足不同風格愛好者需求。
作為聯名系列的代言人，Coco Gauff 不僅代表頂尖運動表現，也象徵著新生代運動員自如遊走於專業領域與風格表達之間的形象，為這款鞋賦予更多意義。
該聯名鞋款定價為港幣 $9,850，由於屬於限量發售，感興趣的話心動不如行動，以免錯過入手機會！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人名牌網搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流文化：
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
Givenchy「女神鞋」是這對芭蕾舞鞋！張柏芝、容祖兒、阿Sa示範如何穿出高級感
其他人也在看
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜山頂老闆請私人司機 被嘲出手太低是「屋邨價」
現時市道低迷，兼職工作都「爭崩頭」，不過最近一則在社交群組招聘兼職私人司機的帖文，則被嘲出手太低。 「樓主」在FB公開招聘兼職私人司機，列明需在山頂取車，工作時間為星期一至五下午3時至6時，時薪是150至180元。am730 ・ 18 小時前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
網上熱話｜食客鼓起勇氣問澳牛侍應牛奶及鮮奶麥皮分別 竟然獲解答
茶餐廳澳洲牛奶公司(澳牛)因點餐、出餐效率而著名，大多食客一坐下便需下單，不敢耽誤太久，擔心被侍應「問候」。最近有網民則表示「鼓起勇氣」問侍應牛奶麥皮及鮮奶麥皮的分別，竟然獲侍應友善解答。am730 ・ 23 小時前
BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！Yahoo Style HK ・ 1 天前
離婚索千萬人民幣逼死WePhone始創人 前妻判囚12年
【on.cc東網專訊】內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡。北京市海淀區人民法院周五（19日）對翟欣欣涉嫌犯敲詐勒索罪刑事附帶民事訴訟一案公開宣判，以敲詐勒索罪判處她有期徒刑12年，並處罰金10萬元（人民幣，下on.cc 東網 ・ 1 天前
張致恒為頭家五勞七傷 捱病倒下呈半死狀態惹憂心
藝人張致恒（Steven）與太太雯雯婚後育有4子，惟婚後6年長期經濟拮据，更曾一度因拖租被迫遷而與老婆兒子分居。直至近期才有工開的他，做電器搬運工兼速遞員，總算難難過關關過。日前，他於社交平台公開了個人最新圖片，並寫道「半死狀態，好耐冇病過」，並上載自己的病容照。照片中可見，張致恒雙眼閉合面色極差，髮尾和鬢根亦有明顯斑白，臉容憔悴令人不勝唏噓。照片曝光後，網民留言為他打氣：「加油啊！屋企得你一個搵錢」、「經濟支柱唔好倒下啊」、「小心身體」、「早日康復！」有網民估計他長期工作缺少休息時間所致。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
再恐懼也選擇相信人類 受傷社區狗走進隧道管理公司倉庫求助
【動物專訊】即使是社區狗狗，遇到困難時都會懂得向人求助，一隻背部受傷及受烏蠅蟲感染的狗狗，日前走了隧道管理公司的倉庫內，還神色平靜地躺在地上，職員提供了食物和水，還聯絡了浪浪協進會前來救援。浪浪協進會負責人潘潘表示，狗狗現改名為「青沙」，情況穩定，但可能因為長期在山上流浪，對人的戒心很重，醫護人員要餵藥和洗傷口都遭遇不少困難。 潘潘表示，青沙日前跑進該倉庫後，很平靜地躺在地上，主動向人求助，而幾位善心職員不但沒有趕走狗狗，還提供了水和食物，又開風扇讓青沙舒適地等待救援。 他其後到場救起青沙送醫，經檢查後狗狗的情況穩定，驗血的指數都不錯，只是因為有傷口而令白血球增加，但都屬正常範圍。 他又表示，青沙現身位置附近並無民居，所以很大機會是在郊外生活的社區狗，甚少接觸人類，因此對於義工和醫護人員都顯得很有戒心和不合作，要幫狗狗洗傷口和餵藥都不容易。 青沙幸運地遇到願意施以援手的職員和義工，更多的社區動物可能需要幫助卻沒求助無門。祝福青沙盡快康復，希望更多人願意對社區動物伸出援手。 The post 再恐懼也選擇相信人類 受傷社區狗走進隧道管理公司倉庫求助 appeared first on 香香港動物報 ・ 18 小時前
【惠康】網店大折日全場88折 買2套火腿豬肉罐頭送總值$38禮品（只限20/09）
今日(9月20日)喺惠康網店買滿$888或網購店取買滿$188，即可享88折！下星期又有颱風來襲，記得預先上惠康網店入貨，打風前就輕鬆收貨啦！YAHOO著數 ・ 23 小時前
港客桃園機場疑乘白牌車 警員截查遭車撞連開八槍 司機被捕港客摔出車外受傷(何泳薇報道)
【Now新聞台】台北桃園機場有白牌車非法載客取酬並蓄意衝撞警員，車上的香港遊客跌出車外受傷，警員合共開8槍制止司機並拘捕他，事件中無人中槍。 從閉路電視可見，一輛白色Tesla電動車多次衝向試圖攔截的警員，差點撞倒他。當時車門未有關好，而汽車仍多次前後移動，期間車上女乘客跌出車外，汽車車輪更輾過她的右腳，途人連忙把她拖上行人路。警員對天鳴槍後再向車輪開槍，共開8槍；車輛停定後，警員將司機拖下車制服和拘捕他。事件中無人中槍，受傷女乘客就送院治理。事發在周六上午，航空警察局表示，涉事43歲、姓蔡的司機駕駛租來的Tesla電動車，到桃園國際機場違規招攬一名姓李的香港遊客。警員發現後要求司機停車受檢，但對方拒絕並嘗試逃走。桃園機場白牌車非法招攬客人問題猖獗，過往亦曾發生司機加速逃逸，導致乘客和警員受傷的事件。當局表示，今次因為警員要避免造成乘客更嚴重傷害及保護周遭民眾安全，所以在情況危急下開槍，而案件就依公共危險現行犯移送偵辦。now.com 新聞 ・ 15 小時前
九龍香格里拉金秋蟹逅自助餐買二送一！人均低至$359歎雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白/蟹肉茶碗蒸
今秋來到Café Kool咖啡廳來一場「蟹」逅！每年9至11月正是品蟹好時令，10月開展的這場金秋蟹逅自助餐盛宴自助餐以蟹為主角，帶來雞油花雕蒸蟹伴陳村粉、蟹黃蟹鉗蒸蛋白日、蟹肉茶碗蒸，以及蟹粉葱油拌稻庭烏冬等，肯定是蟹迷最快樂的美味之約！Klook平台訂座更有買二送一優惠，人均低至$359就吃到！Yahoo Food ・ 2 小時前
有無「色色」過看的出來？國外研究曝特徵
[NOWnews今日新聞]人與人之間的親密接觸，亦即正常的性生活，被認為是維持身體和情緒健康，以及親密關係的基石，不過有英媒引述國外一項科學研究，宣稱分析了超過40萬名英國成年人、1萬3500名澳洲人...今日新聞 ・ 21 小時前
星光背後 ｜ 羅毓儀與林俊其配對成功 男方情史連環被爆： 我有問佢，但唔代表我介意
現年29歲的羅毓儀(Yuki)因參與真人騷《女神配對計劃》令透過藝員訓練班及入行六年的她，繼三年前一劇《下流上車族》後再次人氣飆升Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
打風｜三號強風信號至少到明早九時 熱帶氣旋樺加沙下周中靠近廣東沿岸 本港天氣將轉壞
【Now新聞台】熱帶風暴米娜已於廣東汕尾登陸，在本港以北100公里掠過，三號強風信號至少維持至明早9時，天文台發特別天氣提示；另一個熱帶氣旋樺加沙下周中將靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞。 兩個風暴先後逼近本港，率先靠近的熱帶風暴米娜威力未算太大。在尖沙咀碼頭，有人風雨不改來釣魚，亦有遊客來維港拍照。東莞遊客梁小姐：「來之前會有擔心，因為我們要回去，擔心我們到時候回不去，但來了之後發現(天氣)還挺好的。」浙江遊客陳小姐：「現在還可以，現在我感覺風蠻涼爽的。」米娜逐漸遠離香港，不過緊接著下周有另一個熱帶氣旋樺加沙逼近香港，帶來惡劣的天氣。天文台高級科學主任張冰：「預料樺加沙會在未來兩、三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度。按照現時預測，樺加沙會在下周中期靠近廣東沿岸，屆時本港天氣將會轉壞。」天文台指，樺加沙相關的風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，市民要做好準備。根據天文台九天天氣預報，下周三吹東北風七至八級，離岸及高地風力更高達十級。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
螞蟻銀行5週年慶！大派10萬封利是 有機會贏取高達HK$888現金獎賞
螞蟻銀行5週年慶隆重登場，為感謝用戶多年來的支持，螞蟻銀行推出「螞蟻銀行5週年慶典」活動，免費派發100,000封利是（「抽獎」），人人有機會贏取高達HK$888現金獎賞！ 由即日起至2025年9月30日，所有AlipayHK及螞蟻銀行用戶每日有1次抽獎機會，於AlipayHK App首頁搜尋「螞蟻銀行5週年」即可進入活動頁抽獎，獎賞品包括HK$888、HK$50或HK$2現金獎賞，完成指定任務更可增加抽獎機會！ 活動連結（需以手機開啟)：Fortune Insight ・ 1 天前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前