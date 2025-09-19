New Balance x Miu Miu聯名波鞋新款亮相！530SL淡灰色麂皮款，高訂氣質讓鞋迷難以抗拒

Miu Miu x New Balance 再度攜手，推出以 530SL 運動鞋為核心的全新限量系列！此聯名不僅延續雙方標誌性風格，更邀來網球新星 Coco Gauff 參與合作，將運動機能與高級訂製美學完美結合，難怪消息一出已引起高度關注！

New Balance X Miu Miu 530 SL suede and mesh sneakers HK$9,850

這款聯名鞋的設計靈感源自1992年的經典鞋款，在保留經典輪廓的同時，加入了現代設計元素，並延續 Miu Miu 標誌性的「雙鞋帶」細節，低調中流露奢華氣質。

系列運用麂皮、網布、漆皮與金屬皮革等多樣材質拼接，既有休閒運動的隨性，又有大膽前衛的混搭質感，打造出豐富的視覺層次。

鞋款不僅外型吸睛，更注重穿著感受，採用緩震與支撐力極佳的橡膠厚底設計及透氣網布，無論日常搭配或長時間穿著都非常適合。

聯名鞋共推出三種配色：「Silver/Platinum」、「Black/Anthracite Gray」與「Periwinkle Blue」，分別以未來感銀灰、經典黑和清新藍調呈現，滿足不同風格愛好者需求。

作為聯名系列的代言人，Coco Gauff 不僅代表頂尖運動表現，也象徵著新生代運動員自如遊走於專業領域與風格表達之間的形象，為這款鞋賦予更多意義。

該聯名鞋款定價為港幣 $9,850，由於屬於限量發售，感興趣的話心動不如行動，以免錯過入手機會！

